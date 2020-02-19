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ÖZET | Borussia Dortmund 2- 1 PSG (Şampiyonlar Ligi)

ALMANYA HABERLERİ  | 19.02.2020 07:41 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında B.Dortmund sahasında PSG’yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Dortmund rövanş için avantaj elde etmiş oldu.

ÖZET | Borussia Dortmund 2- 1 PSG (Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında B.Dortmund sahasında PSG ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol hakem üçlüsü Mateu Lahoz, Pau Cebrian ve Roberto del Palomar yönetti.

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Mücadeleye iki takım da dengeli başladı. Riske girmek istemeyen takımlar daha çok orta alanda geçen bir oyuna imza attı. İlk yarının son bölümlerinde B.Dortmund gol için daha fazla baskı yapan taraf oldu. Bu baskıya yanıt veren PSG de gol şanslarını değerlendiremeyince devre golsüz sona erdi.

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Takımlar mücadelenin ikinci yarısında açıldı. Karşılaşmanın 69. dakikasında Erling Haaland takımını öne geçiren golü attı. Paris SG çok geçmeden bu golün cevabını verdi. 75. dakikada Neymar takımına eşitliği getirdi. Suskun geçen ilk yarının aksine bu devrede goller peş peşe geldi.

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Beraberliğin hemen ardından 77. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Erling Haaland takımını yeniden kazanan durumuna getirdi. (2-1) Karşılaşmada başka gol olmayınca B.Dortmund sahasında PSG’yi 2-1 mağlup etti. Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can mücadeleye 11’de başladı ve 90 dakika süre aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund psg Şampiyonlar Ligi Fransa Almanya

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