ÖZET | Borussia Dortmund 3-2 Bayern Münih

Almanya 1. Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 3-2'lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 27. dakikada Robert Lewandowski ile golü buldu ancak bu gol VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Dortmund, 45. dakikada Marco Reus ile öne geçti. Bayern Münih, 45+4. dakikada David Alaba ile skoru eşitledi.

Bayern Münih'i öne geçiren golü 48. dakikada Robert Lewandowski attı. Leroy Sane, 80. dakikada Robert Lewandowski'nin asistiyle skoru 3-1' getirdi. Erling Braut Haaland, 83. dakikada farkı 1'e indirdi. Robert Lewandowski, 90+3. dakikada maçın skorunu belirledi.

1 gol 1 asistle oynayan Robert Lewandowski, Bayern Münih formasıyla çıktığı 300. resmi maçında 259. golünü atıp 62. asistini yaptı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 18 puanla liderlik koltuğunu korudu. Borussia Dortmund ise 2. mağlubiyetini alarak 15 puanda kaldı.

Dortmund, milli aradan sonra Hertha Berlin'e konuk olacak. Bayern Münih ise sahasında Werder Bremen'i konuk edecek.

