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ÖZET | Borussia Dortmund - Bayern Münih: 0-1

ALMANYA HABERLERİ  | 26.05.2020 21:25 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga 28. hafta maçında lider Bayern Müih, şampiyonluk yolunda en yakın rakibi Borussia Dortmund ile Signal Iduna Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bavyera ekibi maçı deplasmanda 1-0 kazandı ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.

ÖZET | Borussia Dortmund - Bayern Münih: 0-1

Almanya Bundesliga 28. hafta mücadelesinde lider durumda bulunan Bayern Münih, takipçisi Borussia Dortmund’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek puan farkını 7’ye çıkardı.

Almanya Bundesliga’nın 28. haftasında lider Bayern Münih, 4 puan gerisinde 2. sırada bulunan Borussia Dortmund’a konuk oldu. Ev sahibi ekipte sezon sonunda yolların ayrılacağı açıklanan Mario Götze’nin maça yedeklerde başlaması dikkatlerden kaçmazken, yıldız oyuncu mücadeleye 80. dakikada dahil oldu.

Mücadelenin 43. dakikasında Joshua Kimmich’in attığı golle soyunca odasına 1-0 önde giden Bayern Münih, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla puanını 64’e yükselten Bayern Münih, zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, ikinci sıradaki Borussia Dortmund ise 57 puanda kaldı.

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