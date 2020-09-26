SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. ÖZET | Brighton 2-3 Manchester United

ÖZET | Brighton 2-3 Manchester United

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.09.2020 18:03 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında Brighton & Hove Albion'a konuk olan Machester United, biten maçın ardından hakemin VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltıyla rakibini 3-2 mağlup etti.

ÖZET | Brighton 2-3 Manchester United

İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında oynanan Machester United-Brighton & Hove Albion maçı tarihi bir olaya sahne oldu.

Brighton & Hove Albion'a konuk olan Machester United, biten maçın ardından hakemin VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltıyla rakibini 3-2 mağlup etti.

Kırmızı Şeytanlar'ın gollerini 43. dakikada Lewis Dunk (kendi kalesine), 55. dakikada Marcus Rashford ve 90. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes atarken, Brighton'ın golleri 40. dakikada penaltıdan Neal Maupay ve 90. dakikada Solly March'tan geldi.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Premier Lig'in ilk haftasındaki maçı ertelenen Manchester ekibi, bu sonuçla ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e çıkardı. Brighton & Hove Albion ise 3 puanda kaldı.

FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Mücadelenin hakemi Chris Kavanagh, 90+7. dakikada bitiş düdüğünü çaldı. Ancak, bitiş düdüğü sonrası VAR'dan uyaru geldi. Hakem VAR'dan inceleme yaparken, futbolcuların bir kısmı soyunma odasına da gitti. Neal Maupay'ın ceza sahası içerisinde elle oynadığı kararını veren hakem Kavanagh, futbolcuları çağırdı ve temdit penaltısı kullandırdı.

90+10'da topun başına gelen Fernandes, topu ağlara gönderdi ve United, temdit penaltısıyla kazandı. (Haber:AA Fotoğraf: Reuters)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldımAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldım
Chelsea transferde bombayı patlattıChelsea transferde bombayı patlattı
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Yer: Trabzon! Fuhuş baskınında şaşkına çeviren görüntü
Yer: Trabzon! Fuhuş baskınında şaşkına çeviren görüntü
Marcao Galatasaray'dan ayrılıyor
Marcao Galatasaray'dan ayrılıyor
Beşiktaş'a transferde şok haber
Beşiktaş'a transferde şok haber
Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta
Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta
Aboubakar'ın lisansı çıktı
Aboubakar'ın lisansı çıktı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Tottenhamlılar Sörloth'u duyunca çıldırdı
Tottenhamlılar Sörloth'u duyunca çıldırdı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Messi'nin yeni adresi belli oldu
Messi'nin yeni adresi belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Brighton 2-3 Manchester United
Maç bittikten sonra gol attılar!
Chelsea Edouard Mendy'yi transfer etti
Chelsea transferde bombayı patlattı
Daniela Ospina, ihanete rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor
İhanete uğrayan Daniela Ospina'dan ilginç sözler!
Wolverhampton Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı
Barcelonalı sağ bek Wolverhampton'da
MAÇ SONUCU: Wolverhampton 1-3 Manchester City
Manchester City 3 puanı 3 golle aldı
Gylfi Sigurdsson'un 11 yaşındaki kayınbiraderi kendini öldürdü
11 yaşındaki kayınbiraderi kendini öldürdü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.