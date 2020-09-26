ÖZET | Brighton 2-3 Manchester United

İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında oynanan Machester United-Brighton & Hove Albion maçı tarihi bir olaya sahne oldu.
Brighton & Hove Albion'a konuk olan Machester United, biten maçın ardından hakemin VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltıyla rakibini 3-2 mağlup etti.
Kırmızı Şeytanlar'ın gollerini 43. dakikada Lewis Dunk (kendi kalesine), 55. dakikada Marcus Rashford ve 90. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes atarken, Brighton'ın golleri 40. dakikada penaltıdan Neal Maupay ve 90. dakikada Solly March'tan geldi.
Premier Lig'in ilk haftasındaki maçı ertelenen Manchester ekibi, bu sonuçla ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e çıkardı. Brighton & Hove Albion ise 3 puanda kaldı.
Mücadelenin hakemi Chris Kavanagh, 90+7. dakikada bitiş düdüğünü çaldı. Ancak, bitiş düdüğü sonrası VAR'dan uyaru geldi. Hakem VAR'dan inceleme yaparken, futbolcuların bir kısmı soyunma odasına da gitti. Neal Maupay'ın ceza sahası içerisinde elle oynadığı kararını veren hakem Kavanagh, futbolcuları çağırdı ve temdit penaltısı kullandırdı.
90+10'da topun başına gelen Fernandes, topu ağlara gönderdi ve United, temdit penaltısıyla kazandı. (Haber:AA Fotoğraf: Reuters)
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