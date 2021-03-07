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ÖZET | Brighton - Leicester City maç sonucu: 1-2

07.03.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Brighton - Leicester City maç sonucu: 1-2

Leicester City, deplasmanda Brighton and Hove Albion'u 2 golle geçti. Leicester City'de forma giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü karşılaşmanın 90 dakikasında görev alırken, Cengiz Ünder takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Brighton and Hove Albion'u 2-1 mağlup etti. Ligin 27. hafta karşılaşmasında Leicester City, American Express Community Stadı'nda Brighton and Hove Albion'a konuk oldu.

Ev sahibi takım, 10. dakikada Adam Lallana'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Leicester City, 62. dakikada Kelechi Iheanacho ve 87. dakikada Daniel Amartey'in attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü karşılaşmanın 90 dakikasında görev alırken, Cengiz Ünder takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı. Bu sonuçla, puanını 53 yapan Leicester City ligde 2. sıraya yükselirken, Brighton and Hove Albion 26 puanla 16. sırada kaldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder Premier League İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
maç 1-0 iken 9.75 veriyordu 2 oynadım 78tl hayret tuttu çok şükür bu ay doğalgazı kesmicem

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