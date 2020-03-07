ÖZET | Burnley-Tottenham maç sonucu: 1-1 (Premier Lig)

Tottenham, ligin 29. haftasında Burnley'nin konuğu oldu.
Ev sahibi ekip, 13. dakikada Chris Wood'un attığı golle öne geçti. Tottenham'da Dele Alli, 50. dakikada penaltıdan ağları sarsarak maçın skorunu belirledi: 1-1
Alli, Tottenham formasıyla Premier Lig'de 50. golünü attı. Bu sonuçla konuk ekip puanını 41'e, Burnley ise 39'a çıkardı.
(AA)
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