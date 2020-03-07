SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. ÖZET | Burnley-Tottenham maç sonucu: 1-1 (Premier Lig)

ÖZET | Burnley-Tottenham maç sonucu: 1-1 (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.03.2020 22:57 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Tottenham deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

ÖZET | Burnley-Tottenham maç sonucu: 1-1 (Premier Lig)

Tottenham, ligin 29. haftasında Burnley'nin konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, 13. dakikada Chris Wood'un attığı golle öne geçti. Tottenham'da Dele Alli, 50. dakikada penaltıdan ağları sarsarak maçın skorunu belirledi: 1-1

Alli, Tottenham formasıyla Premier Lig'de 50. golünü attı. Bu sonuçla konuk ekip puanını 41'e, Burnley ise 39'a çıkardı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermişAdana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermiş
Derbide kazanan ArsenalDerbide kazanan Arsenal
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burnley Tottenham

En Çok Okunan Haberler

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

2 isim kadrodan çıkarıldı

2 isim kadrodan çıkarıldı

Fırtına'ya Gaziantep çelmesi

Fırtına'ya Gaziantep çelmesi

Kupada zafer F.Bahçe'nin

Kupada zafer F.Bahçe'nin

Lider Başakşehir seriyi sürdürdü

Lider Başakşehir seriyi sürdürdü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Manchester City'ye UEFA'dan şok ceza!

Manchester City'ye UEFA'dan şok ceza!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Premier Lig'e fırtına engeli!

Premier Lig'e fırtına engeli!

Liverpool'un şampiyonluk primi belli oldu

Liverpool'un şampiyonluk primi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Burnley-Tottenham maç sonucu: 1-1 (Premier Lig)

Tottenham, Burnley'i geçemedi

ÖZET | Arsenal-West Ham United maç sonucu: 1-0 (Premier Lig)

Derbide kazanan Arsenal

ÖZET | Liverpool-Bournemouth maç sonucu: 2-1 (Premier Lig)

Liverpool kendine geldi

Alisson Becker'den Liverpool'a kötü haber!

Alisson Becker'den Liverpool'a kötü haber!

Naby Keita'yı yıkan haber!

Naby Keita'yı yıkan haber!

Crystal Palace, Roy Hodgson'ın sözleşmesini uzattı

Palace, Roy Hodgson'ı bırakmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.