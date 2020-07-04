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ÖZET | Bursaspor 1-0 Altınordu maç sonucu

BURSASPOR HABERLERİ  | 04.07.2020 22:08 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Bursaspor, evinde Altınordu'yu 1-0 mağlup etti ve kritik bir galibiyet aldı.

ÖZET | Bursaspor 1-0 Altınordu maç sonucu

TFF 1. Lig'in 32. haftasında, Süper Lig bileti almak için hata yapma lüksü olmayan Bursaspor, evinde Altınordu ile karşılaştı. Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

  1. dakikada Tayfur Bingöl'ün kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynayan Bursaspor'a galibiyeti getiren gol, 70. dakikada Traore'den geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Bursaspor, 55 puanla ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. 5 maçtır kazanamayan Altınordu ise 33 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Bursaspor evinde Menemen Bld. ile karşılaşacakken, Altınordu ise evinde Giresunspor'u konuk edecek.

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