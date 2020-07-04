ÖZET | Bursaspor 1-0 Altınordu maç sonucu

TFF 1. Lig'in 32. haftasında, Süper Lig bileti almak için hata yapma lüksü olmayan Bursaspor, evinde Altınordu ile karşılaştı. Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Bursaspor, 55 puanla ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. 5 maçtır kazanamayan Altınordu ise 33 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Bursaspor evinde Menemen Bld. ile karşılaşacakken, Altınordu ise evinde Giresunspor'u konuk edecek.
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