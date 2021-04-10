ÖZET | Çaykur Rizespor 0-0 Trabzonspor

Süper Lig'in 34. haftası Karadeniz derbisine sahne oldu. Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'u konuk etti. İki takımda net fırsatlardan yararlanamayınca mücadele 0-0 berabere sonuçlandı. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

AVCI’DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına göre Çaykur Rizespor karşısında ilk 11’de üç değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Hosseini'nin yerine cezasını tamamlayan Edgar Ie'ye, hücum hattında sakatlıkları bulunan Nwakaeme'nin yerine Yunus'a, Ekuban'ın yerine ise cezasını tamamlayıp takıma dönen Abdulkadir Parmak’a görev verdi.

TRABZONSPOR’DA 6 EKSİK

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Trondsen, Nwakaeme, Ekuban ve Benik Afobe ile henüz sakatlığı yeni atlatan Kamil Ahmet Çörekçi, Çaykur Rizespor maçında forma giyemedi.

BERAT 4 MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonspor’da son olarak Süper Lig’in 29’uncu haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle sonraki 4 müsabakada forma giyemeyen Berat Özdemir, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla takıma geri döndü ve maç kadrosunda yer aldı.