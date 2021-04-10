ÖZET | Çaykur Rizespor 0-0 Trabzonspor

Süper Lig'in 34. haftası Karadeniz derbisine sahne oldu. Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'u konuk etti. İki takımda net fırsatlardan yararlanamayınca mücadele 0-0 berabere sonuçlandı. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına göre Çaykur Rizespor karşısında ilk 11’de üç değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Hosseini'nin yerine cezasını tamamlayan Edgar Ie'ye, hücum hattında sakatlıkları bulunan Nwakaeme'nin yerine Yunus'a, Ekuban'ın yerine ise cezasını tamamlayıp takıma dönen Abdulkadir Parmak’a görev verdi.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Trondsen, Nwakaeme, Ekuban ve Benik Afobe ile henüz sakatlığı yeni atlatan Kamil Ahmet Çörekçi, Çaykur Rizespor maçında forma giyemedi.
Trabzonspor’da son olarak Süper Lig’in 29’uncu haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle sonraki 4 müsabakada forma giyemeyen Berat Özdemir, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla takıma geri döndü ve maç kadrosunda yer aldı.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, son oynanan Göztepe maçına göre Trabzonspor karşısında ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.
Uygun, kart cezalısı Gökhan Akkan'ın yerine kalede Tarık Çetin'i görevlendirdi.
Deneyimli teknik adam, savunmada Yassine Meriah'ın yerine Selim Ay'a, Dario Melnjak'ın yerine İsmail Köybaşı'na, orta sahada Tunay Torun'un yerine Brian Samudio'ya, Doğan Erdoğan'ın yerine Yasin Pehivan'a, Erik Sabo'nun yerine Fernando Boldrin'e, hücumda ise Fernando Andrade'nin yerine cezasını tamamlayan Milan Skoda'ya görev verdi.
Doğan Erdoğan ise eski takımına karşı maç kadrosunda yer almadı.
12' Boldrin'in sağ çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
24' Kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Baker'in ortasında iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda tokatladı, boşta kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
31' Defansın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinde Marlon'un vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in, soluna uzanarak çeldiği meşin yuvarlak Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direğe aşırtma vuruşunda kaleci Tarık Çetin, bu kez doksan tabir edilen yere uzanarak topu kornere gönderdi.
35' Savunmanın hatasından yararlanan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinde yerden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu kornere çeldi.
38' Kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ön direğe ortasında, Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Yasin Pehlivan, Baiano, Samudio, Boldrin, Skoda
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Edgar, Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Yunus Mallı (Dk. 28 Yusuf Sarı), Djaniny
Sarı kartlar: Dk. 18 Yasin Pehlivan, Dk. 44 Baiano (Çaykur Rizespor)
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