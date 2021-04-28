ÖZET | Çaykur Rizespor 2-3 Beşiktaş

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 3-2'lik skorla kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Georges-Kevin N'Koudou, 57. dakikada Gökhan Töre ve 75. dakikada Rachid Ghezzal attı. İsmail Köybaşı, 87. dakikada frikikten farkı 2'ye indirdi. Damjan Dokovic, 89. dakikada Rizespor'u ümitlendirdi. Beşiktaş'ın 18. dakikada Adem Ljajic ile bulduğu gol ofsayt, 44. dakikada Atiba Hutchinson ile bulduğu gol ise elle oynama gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. Rizespor'un ise 59. dakikada Loic Remy ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 78'e yükseltti. Rizespor ise üst üste ikinci kez mağlup olarak 42 puanda kaldı. Beşiktaş, gelecek hafta Hatayspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Denizlispor'a konuk olacak. 38. HAFTA PUAN DURUMU 78 Puan - Beşiktaş

72 Puan - Galatasaray

72 Puan - Fenerbahçe

64 Puan - Trabzonspor Trabzonspor'un 37, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 36, Fenerbahçe'nin ise 35 maçı bulunmaktadır. SERGEN YALÇIN'DAN 3 FARKLI TERCİH Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta oynadıkları Hes Kablo Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Sergen Yalçın, kart cezasını tamamlayan Welinton'u, Montero'nun yerine stoperde görevlendirdi. Yalçın, kart cezalısı Necip Uysal'ın yerine Atiba Hutchinson'a, sağ bek Valentin Rosier'in yerine ise Dorukhan Toköz'e ilk 11'de şans verdi. Geçen hafta hücum hattında görev yapan Gökhan Töre, bu maçta yine aynı mevkide ilk 11'de kendine yer buldu. Sakatlığını atlatan Cyle Larin ise yedek soyundu. Siyah-beyazlılarda, kart cezalısı ve sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle maç kadrosunda toplam 19 oyuncu yer aldı. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart ceza sınırında bulunan Larin, Hutchinson ve Dorukhan Toköz, bu mücadelede kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek. BÜLENT UYGUN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde son oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçına göre kadroda 6 değişikliğe gitti. Uygun, kalede Tarık Çetin'in yerine Gökhan Akkan'a görev verdi. Yeşil-mavililerde, sağ bekte Moroziuk'un yerine Baiano, savunmada Emir Dilaver'in yerine Selim Ay, sol bekte Melnjak'ın yerine ise İsmail Köybaşı ilk 11'de şans buldu. Bülent Uygun, Fernando Andrade'nin yerine Boldrin ve ağrıları bulunan Loic Remy'nin yerine ise Paraguaylı futbolcu Samudio'ya şans tanıdı.

BEŞİKTAŞ, FIRTINA GİBİ BAŞLADI VE GOLÜ BULDU Beşiktaş maça çok hızlı başladı. Henüz 40. saniyede N'Koudou ile gole yaklaşan Beşiktaş, 3. dakikada Ljajic ve 5. dakikada Gökhan Töre ile 3 pozisyon hazırladı. Rizespor'u tamamen sahasına hapseden Beşiktaş, üst üste ataklar ile gol arayışlarını sürdürdü. Ceza sahası içine rahat giren ve burada paslaşan Beşiktaş, 16. dakikada Ghezzal'ın muazzam asisti ve N'Koudou'nun golüyle öne geçti. Sağ kanatta rakiplerinden şık bir şekilde sıyrılan Rachid Ghezzal aut çizgisine kadar indikten sonra topu altı pas önüne doğru çevirdi ve müsait pozisyonda bulunan N'Koudou rahat şekilde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. LJAJIC'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ Rizespor'da sakatlanan Yasin Pehlivan yerine Loic Remy oyuna girdi. Beşiktaş, 18. dakikada Adem Ljajic'in golüyle 2. kez fileleri havalandırdı ancak VAR incelemesi sonrası asisti yapan Gökhan Töre'nin ofsaytta olduğu kararı çıktı. Rizespor kalesini adeta abluka altına Beşiktaş, henüz 30. dakikada bu sezon deplasmanlarda en çok şut attığı maçı oynadı. BU KEZ ATIBA'YA VAR ENGELİ Beşiktaş, 44. dakikada Atiba ile bir kez daha fileleri havalandırdı ancak bu kez de asisti yapan Domagoj Vida'nın elle oynadığına dair VAR uyarısı geldi.

Beşiktaş, büyük bir üstünlükle oynadığı ilk yarıyı tek golle önde kapattı. Rizespor, ikinci yarıya Michalak ve Baiano yerine Abdullah Durak ve Mykola Morozyuk'u oyuna alarak başladı. Ancak, atakları yapan taraf yine Beşiktaş oldu. 49. dakikada Gökhan Töre müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Gökhan Akkan'ı geçemedi. Rizespor'un maçtaki ilk tehlikeli pozisyonu 55. dakikada geldi. N'Koudou'nun hatalı pası sonrası gelişen Rizespor kontra atağında, Remy top ile ilerledikten sonra pasını müsait pozisyondaki Samudio'ya verdi. Beşiktaş'ın kalecisi Ersin bu pozisyonda kalesinden çıkarak, Samudio rahat bir vuruş imkanı vermedi ve top Ersin'in kafasına çarparak kornere çıktı. GÖKHAN TÖRE FARKI 2'YE ÇIKARDI Rizespor'un bu atağından 2 dakika sonra Beşiktaş, 2. golü buldu. Welinton'un uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Ceza sahası sağ çarprazından şık bir vuruş yapan Gökhan Töre, meşin yuvarlaığı kaleci Gökhan'ın sağından ağlarla buluştu. Golden sonra Sergen Yalçın, Gökhan Töre'ye 'Gol atacaksın, demiştim sana' dedi.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre 62. dakikada tedbir amaçlı olarak kenara gelirken Cyle Larin oyuna dahil oldu. RACHID GHEZZAL'DAN SOLO ŞOV! Beşiktaş, 2. golden sonra savunmada daha fazla tedbir aldı. Kontrataklar ile Rizespor kalesinde etkili olan Beşiktaş, 75. dakikada Rachid Ghezzal'ın golüyle farkı 3'e çıkardı. Rizespor korneri sonrası gelişen Beşiktaş kontra atağında, Adem Ljajic güzel bir pas ile topu Rachid Ghezzal ile buluşturdu. Rachid Ghezzal ceza sahası yayının sağından sol ayağının içiyle mükemmel bir vuruş yaptı ve topu kaleci Gökhan'ın uzanamayacağı köşeden ağlarla buluşturdu. Beşiktaş'ta gol sonrası Atiba bu kez tedbir amaçlı kenara geldi ve yerine Montero dahil oldu. İSMAİL KÖYBAŞI FRİKİKTEN ATTI Beşiktaş, kalan dakikalarda daha ekonomik oynamay ve savunmada çok adamla beklemeye başladı. Rizespor ise kapalı Beşiktaş savunmasına karşı kanatlardan ortalarla gol aradı. 87. dakikada İsmail Köybaşı, frikikten harika bir vuruş yaparak maçın skorunu belirledi. Rizespor, 89. dakikada farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Mykola Morozyuk geçti. Morozyuk'un altı pas içine ortaladığı topa Damjan Dokovic çok iyi yükseldi ve kafa vuruşu ile skoru 3-2'ye getirdi.