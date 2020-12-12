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ÖZET | Çaykur Rizespor 3-2 Göztepe

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 12.12.2020 18:20 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi 3-2 yendi.

ÖZET | Çaykur Rizespor 3-2 Göztepe

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Stjepan Tomas'ın takımı Çaykur Rizespor ile İlhan Palut'un takımı Göztepe kozlarını paylaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 3-2'lik skorla galip geldi. Rizespor'a 3 puanı getiren golleri, 45. dakikada penaltıdan Fernando Boldrin, 57'de Konrad Michalak ve 90+4'te Milan Skoda kaydetti. Göztepe'nin gollerini 66. dakikada Yalçın Kayan ve 81'de Stefano Napoleoni attı.

ÖNCE İPTAL, SONRA GEÇERLİ

89'da Rizespor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza alanı içinde yaşanan karambolde Yasin Pehlivan yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Boldrin'in kullandığı penaltıda İrfan Can topu kurtardı. Devamında Boldrin tekrar vurdu, İrfan yine çıkardı. Seken topu Skoda ağlara yolladı.

Skoda'nın attığı gol sonrası hakem düdüğünü çaldı ve İrfan Can'ın penaltı kullanılırken öne çıktığını belirtip penaltının tekrarlanacağını belirtti. VAR incelemesi sonrası penaltıda öne çıkarak avantaj sağlayan İrfan Can'ın, pozisyonun devamında gole engel olamaması nedeniyle gol geçerli sayıldı.

GÖZTEPE 6 HAFTA SONRA KAYBETTİ

Alınan bu sonucun ardından Rizespor 3 hafta sonra kazanarak 15 puana yükseldi. Göztepe ise 6 hafta sonra sahadan puansız ayrıldı ve 18 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Rizespor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Göztepe sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

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