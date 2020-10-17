ÖZET | Çaykur Rizespor -Ankaragücü maç sonucu: 5-3

Süper Lig'de milli aranın ardından 5. haftanın ilk maçında Çaykur Rizespor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor evine oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 5-3 kazanmayı başardı.

Ev sahibi ekibin yeni transferi Remy attığı 3 gol ile hat-trick yaparken, diğer golleri Fernandove Boldrin kaydetti. Konuk ekibin golleri ise Paintsil (2) ve Borven'den geldi. Öte yandan Ankaragücü'nde Alper Potuk ilk yarının uzatma dakikalarında ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 5'e yükseltirken, Ankaragücü 1 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Hatayspor'u ağırlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kerem Ersoy xx, İbrahim Bozbey xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Emir xx, Morozyuk xxx, Melnjak xx (İsmail dk. 69 x), Meriah xx, Fabricio xx (Dusan dk. 81 ?), Abdullah x, Donsah xx (Skoda dk. 46 xx), Andrade xx (Michalak dk. 69 xx), Boldrin xx, Remy xxxx (Tunay dk. 83 ?)

Yedekler: Tarık, Selim Ay, Yasin, Mithat, Kemal

Teknik Direktör: Stjepan Tomas