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ÖZET | Çaykur Rizespor -Ankaragücü maç sonucu: 5-3

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.10.2020 16:06 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi sebebiyle Süper Lig'e verilen ara sona erdi. 5. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada gülen taraf 5-3'lük skorla ev sahibi ekip Çaykur Rizespor oldu. Karadeniz takımında Remy hat-trick yaptı. Ankaragücü'nde kaptan Alper Potuk, ilk yarının uzatma dakikalarında takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla Çaykur Rizespor puanını 5'e yükseltirken, Ankaragücü 1 puanda kaldı.

ÖZET | Çaykur Rizespor -Ankaragücü maç sonucu: 5-3

Süper Lig'de milli aranın ardından 5. haftanın ilk maçında Çaykur Rizespor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor evine oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 5-3 kazanmayı başardı.

Ev sahibi ekibin yeni transferi Remy attığı 3 gol ile hat-trick yaparken, diğer golleri Fernandove Boldrin kaydetti. Konuk ekibin golleri ise Paintsil (2) ve Borven'den geldi. Öte yandan Ankaragücü'nde Alper Potuk ilk yarının uzatma dakikalarında ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 5'e yükseltirken, Ankaragücü 1 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Hatayspor'u ağırlayacak.

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ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kerem Ersoy xx, İbrahim Bozbey xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Emir xx, Morozyuk xxx, Melnjak xx (İsmail dk. 69 x), Meriah xx, Fabricio xx (Dusan dk. 81 ?), Abdullah x, Donsah xx (Skoda dk. 46 xx), Andrade xx (Michalak dk. 69 xx), Boldrin xx, Remy xxxx (Tunay dk. 83 ?)
Yedekler: Tarık, Selim Ay, Yasin, Mithat, Kemal
Teknik Direktör: Stjepan Tomas

MKE Ankaragücü: Friedrich x, Pinto x, Erdi x, Pazdan x (Emre Güral dk. 67 x), Kitsiou x, Lobjanidze x (Adzic dk. 74 x), Voca x (Atakan dk. 88 ?), Şahverdi x (Endri dk. 67 x), Paintsil xx (Sarlija dk. 46 x), Borven xx
Yedekler: Korcan, Ante Kulusic, Atila, , Cebrail, Lukasik, , Ender, Berke, Bolingi
Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Fernando Andrade (dk. 18), Boldrin (dk. 45), Remy (dk. 50 pen., dk. 61 pen. ve dk. 78) (Çaykur Rizespor), Paintsil (dk. 6 ve 16), Börven (dk. 43) (Ankaragücü)
Kırmızı kart: Alper (dk. 45)
Sarı kartlar: Sarlija, Börven (Ankaragücü)

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