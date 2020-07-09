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ÖZET | Çaykur Rizespor - Kayserispor maç sonucu: 3-2

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 09.07.2020 20:32 | Son Güncelleme

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor'un mücadelesinde son anlar nefes kesti. 10 kişi kalan Kayserispor, 86'da 2-1 öne geçti. Ancak Rizespor, 90+2 ve 90+4'te bulduğu gollerle galibiyete ulaştı.

ÖZET | Çaykur Rizespor - Kayserispor maç sonucu: 3-2

Süper Lig'de 31. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ikinci yarısında 10 kişi kalan Hes Kablo Kayserispor, 2-1 öne geçti ama Çaykur Rizespor son anlarda bulduğu iki golle maçı 3-2 kazandı.

Çaykur Rizespor'un gollerini 11. dakikada Braian Samudio, 90+2. dakikada Denys Garmash ve 90+4. dakikada Ivanildo Fernandes kaydetti. Hes Kablo Kayserispor'un gollerini 32. dakikada frikikten Diego Angelo ve 86. dakikada penaltıdan Artem Kravets attı.

Konuk ekip Hes Kablo Kayserispor'da Gustavo Campanharo 75. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 31'e yükseltti. Hes Kablo Kayserispor da 31 puanda kaldı.

Süper Lig'de 13 Temmuz Pazartesi günü Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada köşe vuruşunda takım arkadaşı ile paslaşan Mensah'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

  • dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Abdullah Durak ile verkaça giren Orhan Ovacıklı ceza sahası sağ çaprazında içeri girdikten sonra boş durumdaki Samudio'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Lung'un müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-0

  • dakikada Yasir Subaşı'nın ceza yayı üzerinden Kravets'in çıkardığı topa yaklaşık 35 metreden sert şutunda kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

  • dakikada Mensah'ın ceza sahası dışında düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, sol çaprazdan Diego'nun vuruşunda top filelere gitti: 1-1

  • dakikada Yasir Subaşı'nın soldan ceza sahası içerisine yerden ortasında, Mesanoviç'in plase vuruşunda top üst direğe vurarak oyun alanına geri döndü.

    • Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

    ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇ DETAYLARI

    Stat: Çaykur Didi

    Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

    Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Vetrih, Sasse, Boldrin, Samudio, Skoda

    Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir Subaşı, Djedje, Mensah, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo, Mesanoviç, Kravets

    Goller: Dk.11 Samudio (Çaykur Rizespor) Dk.32 Diego (Hes Kablo Kayserispor)

    Sarı kartlar: Dk.30 Orhan Ovacıklı, Dk.43 Vetrih (Çaykur Rizespor)

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    Okuyucu Yorumları 2 yorum
    samsun rize kardeştir trabzon kalleştir
    dönüşmü başka işlermi döndü
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