ÖZET | Çaykur Rizespor - Kayserispor maç sonucu: 3-2

Süper Lig'de 31. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ikinci yarısında 10 kişi kalan Hes Kablo Kayserispor, 2-1 öne geçti ama Çaykur Rizespor son anlarda bulduğu iki golle maçı 3-2 kazandı.
Çaykur Rizespor'un gollerini 11. dakikada Braian Samudio, 90+2. dakikada Denys Garmash ve 90+4. dakikada Ivanildo Fernandes kaydetti. Hes Kablo Kayserispor'un gollerini 32. dakikada frikikten Diego Angelo ve 86. dakikada penaltıdan Artem Kravets attı.
Konuk ekip Hes Kablo Kayserispor'da Gustavo Campanharo 75. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 31'e yükseltti. Hes Kablo Kayserispor da 31 puanda kaldı.
Süper Lig'de 13 Temmuz Pazartesi günü Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
dakikada köşe vuruşunda takım arkadaşı ile paslaşan Mensah'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.
dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Abdullah Durak ile verkaça giren Orhan Ovacıklı ceza sahası sağ çaprazında içeri girdikten sonra boş durumdaki Samudio'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Lung'un müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-0
dakikada Yasir Subaşı'nın ceza yayı üzerinden Kravets'in çıkardığı topa yaklaşık 35 metreden sert şutunda kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
dakikada Mensah'ın ceza sahası dışında düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, sol çaprazdan Diego'nun vuruşunda top filelere gitti: 1-1
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Vetrih, Sasse, Boldrin, Samudio, Skoda
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir Subaşı, Djedje, Mensah, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo, Mesanoviç, Kravets
Goller: Dk.11 Samudio (Çaykur Rizespor) Dk.32 Diego (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk.30 Orhan Ovacıklı, Dk.43 Vetrih (Çaykur Rizespor)
Beşiktaş Süper Lig'in golcüsü ile anlaştı
Galatasaray'dan Sekidika yalanlaması
Galatasaray'dan yabancı kuralı isyanı
F.Bahçe'den ikinci transfer! Açıklandı...
Zeynep Demirel paylaşımı sosyal medyada olay oldu!
Rakibinin kolunu ısırdı, büyük ceza yedi!
Hüseyin Çimşir problemi söyledi
Trabzonspor yara aldı!
Yıldız oyuncu Beşiktaş'a ihtarname gönderdi
Yıldız golcü 41 yaşında futbola veda etti!
Milan'dan muhteşem geri dönüş!
Okuyucu Yorumları 2 yorum