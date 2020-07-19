SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. ÖZET | Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-0

ÖZET | Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-0

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 19.07.2020 23:31 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı.

ÖZET | Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-0

Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor, Didi Stadyumu'nda karşıaştı. Rizespor, maçı 3-0 kazandı.

Kümede kalma yarışında büyük avantaj yakalayan Çaykur Rizespor'un golleri, 29. ve 35. dakikalarda Milan Skoda ve 31. dakikada Fernando Boldrin kaydetti.

Bu sonuçla beraber Çaykur Rizespor, puanını 35'e çıkardı ve 15. sırada yer aldı. Rize, Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Yeni Malatyaspor ise, 32 puanda kalarak 16. sırada yer aldı. Son haftaya ateş hattında giren Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
Rizespor, son 2 hafta o isme emanetRizespor, son 2 hafta o isme emanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Cesetleri su kuyusunda bulunmuştu! İtiraf ettiler

Cesetleri su kuyusunda bulunmuştu! İtiraf ettiler

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Cinsel ilişki skandalı... Görenler şokta!

Cinsel ilişki skandalı... Görenler şokta!

Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması

Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması

Derbi öncesi şok gelişme! Kadrodan çıkarıldı...

Derbi öncesi şok gelişme! Kadrodan çıkarıldı...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Rizespor'dan tarihi geri dönüş!

Rizespor'dan tarihi geri dönüş!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çaykur Rizespor son 2 hafta Mehmet Ali Karaca'ya emanet

Rizespor, son 2 hafta o isme emanet

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Stjepan Tomas oldu

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü belli oldu

Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

Ünal Karaman istifa etti

ÖZET | Çaykur Rizespor - Kayserispor maç sonucu: 3-2

Rizespor'dan tarihi geri dönüş!

Konyaspor 1-0 Çaykur Rizespor (Maç Sonucu)

Konyaspor 1-0 Çaykur Rizespor (Maç Sonucu)

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan penaltı tepkisi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan penaltı tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.