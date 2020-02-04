ÖZET | CSKA Moskova - Anadolu Efes maç sonucu

Anadolu Efes, ikinci çeyreğin ilk dakikasında Pleiss'ın pota altında bulduğu basketle farkı 11 sayıya çıkardı: 16-27. Düşük tempoda oynanan mücadelede pas hataları ve isabetsiz şutlar atan Anadolu Efes, Hackett ile Baker'ın basketlerine engel olamayınca, 15. dakikada fark tek haneye indi: 23-30. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin ilk yarısını lacivert-beyazlı ekip 41-37 üstün bitirdi.

Karşılaşmaya Larkin önderliğinde iyi başlayan Anadolu Efes, 5. dakikayı 14-9 önde geçti. Anderson, Singleton ve Pliess ile skor üreten lacivert-beyazlı ekip, 9. dakikada 9 sayılık fark (13-22) yakaladı. Kalan bölümde karşılıklı basketler atıldı ve Anadolu Efes ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, ligde 20 galibiyet ulaştı. THY Avrupa Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkati çeken lacivert-beyazlı ekip, arka arkaya 8. maçından da galibiyetle ayrıldı. CSKA Moskova ise 7. kez mağlup oldu.

CSKA Moskova, ikinci çeyreğin ilk dakikasında Sant-Roos'un serbest atıştan bulduğu basketlerle farkı 2 sayıya (39-41) düşürdü. Micic, Larkin ve Pleiss'ın basketleriyle etkili olan Anadolu Efes, 23. dakika farkı 8 sayıya çıkardı: 41-49. Voigtmann, James ve Hines ile skor bulan CSKA Moskova, 29. dakikanın başında 57-57 beraberliği yakaladı. Kalan 1 dakika 51 saniyede Micic ile serbest atıştan 1 sayı bulabilen Anadolu Efes, rakibinin skor üretmesine izin vermedi ve periyodu 58-57 önde geçti.

Son çeyreğin ilk dakikasında Bolomboy ve Sant-Roos'un basketleriyle 59-58 ve 62-61'lik skorlarla iki kez geriye düşen lacivert-beyazlı ekip, Beaubois'nın arka arkaya isabet sağladığı 3 sayılık basketlerle 33. dakikada 5 sayılık fark buldu: 62-67. Savunmada Bolomboy, Voigtmann ve Hackett'ı durdurmakta zorlanan Anadolu Efes, buna rağmen Micic ve Moerman ile skor üretip, 35. dakikayı 71-69 önde geçti. Anadolu Efes'in hücumdaki basit top kayıplarını değerlendiren Rus ekibi, Bolomboy'un 37. dakikadaki basketiyle 74-72 üstünlük sağladı. Rakibine 38. dakikada Micic'in serbest atıştan bulduğu 4 sayıyla karşılık veren Anadolu Efes, yeniden öne geçti: 74-76. Çekişmeli geçen son bölümü Larkin önderliğinde daha iyi oynayan lacivert-beyazlı ekip, sahadan 82-80 galip ayrılmayı başardı.