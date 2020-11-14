SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. ÖZET | Darüşşafaka 91-82 Galatasaray

ÖZET | Darüşşafaka 91-82 Galatasaray

BASKETBOL HABERLERİ  | 14.11.2020 23:11 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar deplasmanda Darüşşafaka'ya 92-82 mağlup oldu.

ÖZET | Darüşşafaka 91-82 Galatasaray

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında Galatasaray'ı 91-82 yendi.

Bu sonuçla Darüşşafaka Tekfen, ligde 3. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, 5. dakikayı 19-7 önde geçti. Ardından 11-0'lık seri yakalayan Darüşşafaka Tekfen, 8. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 18-19. Maçın ilk çeyreği 26-26 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyodun ilk bölümünde ev sahibi takıma üstünlük kuran Galatasaray, 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 30-41. Kalan bölümde Darüşşafaka Tekfen, hücumda ve savunmada sergilediği etkili oyunla farkı kapattı ve soyunma odasına 45-45 eşitlikle gidildi.

Üçüncü çeyrekte iki takım da dengeli bir oyun sergiledi. Darüşşafaka Tekfen, periyodun uzun bir bölümünde skor üstünlüğünü elinde tuttu ancak Galatasaray, son saniyelerde serbest atışlardan kaydettiği sayılarla final çeyreğine 66-64 önde girdi.

Darüşşafaka Tekfen, son periyotta 7 sayı geriye düşmesine rağmen 33. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline geçirdi. Yeşil-siyahlı takım, özellikle serbest atışlardan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu üst üste basketlerle karşılaşmadan 91-82 galip ayrıldı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Sinem Tetik

Darüşşafaka Tekfen: Luther 5, Andrews 26, Doğuş Özdemiroğlu, Jerrett 29, Buford 6, Erkan Veyseloğlu 4, Doruk Dora 4, Berk Demir 2, Sinan Güler 15, Troy Selim Şav, Görkem Doğan

Galatasaray: Tyus 6, Macon 18, Yiğit Arslan 7, Motum 12, Caner Erdeniz 12, Hunter 15, Eray Aydoğan 4, Williams 4, Ayberk Olmaz 4, Emir Oflaz, Ragıp Berke Atar

  1. Periyot: 26-26

Devre: 45-45

  1. Periyot: 64-66
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyorPandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
Fenerbahçe Beko, tek sayı farkla kazandıFenerbahçe Beko, tek sayı farkla kazandı
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı
Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı
Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada
Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu sahibini buldu
Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu sahibini buldu
Maç ertelendi! 25 kişinin testi pozitif çıktı...
Maç ertelendi! 25 kişinin testi pozitif çıktı...
Vida olayı için başvuruları yaptık
Vida olayı için başvuruları yaptık
Takım
O
Av
P
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İstanbul'da gol yağmuru!
İstanbul'da gol yağmuru!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
G.Saray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer!
G.Saray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer!
İç çamaşırlarıyla kameraların karşısına geçen Bush, olay oldu!
İç çamaşırlarıyla kameraların karşısına geçen Bush, olay oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Darüşşafaka 91-82 Galatasaray
Galatasaray kötü seriyi kıramıyor
Potanın perileri Sırbistan'a mağlup oldu
Potanın perileri Sırbistan'a mağlup oldu
ÖZET | Türk Telekom - Fenerbahçe Beko: 81-82
Fenerbahçe Beko, tek sayı farkla kazandı
Haluk Yıldırım: Sırbistan maçını kazanacağımıza inanıyorum
Haluk Yıldırım umutlu konuştu
Türk Telekom seriyi 6 maça çıkardı
Türk Telekom seriyi 6 maça çıkardı
Anadolu Efes, ligde 7'de 7 yaptı
Anadolu Efes, ligde 7'de 7 yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.