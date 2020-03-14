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ÖZET | Denizlispor-Gençlerbirliği maç sonucu: 1-0 (Süper Lig)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.03.2020 16:25 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor sahasında Gençlerbirliği'ni Rodallega'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

ÖZET | Denizlispor-Gençlerbirliği maç sonucu: 1-0 (Süper Lig)

Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor-Gençlerbirliği karşılaşması oynandı.

İlk yarısından gol sesi çıkmayan mücadelenin 54. dakikasında sahneye çıkan Rodallega, takımını 1-0 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Denizlispor sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Denizlispor puanını 31'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 28 puanda kaldı.

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