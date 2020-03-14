ÖZET | Denizlispor-Gençlerbirliği maç sonucu: 1-0 (Süper Lig)

Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor-Gençlerbirliği karşılaşması oynandı.
İlk yarısından gol sesi çıkmayan mücadelenin 54. dakikasında sahneye çıkan Rodallega, takımını 1-0 öne geçirdi.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Denizlispor sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla Denizlispor puanını 31'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 28 puanda kaldı.
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