ÖZET | Denizlispor- Hatayspor maç sonucu: 0-2

Denizlispor, Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u ağırladı. Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi. 47'de Hatayspor öne geçti. Ceza sahası içindeki Boupendza, topu penaltı noktası yakınındaki Akintola'ya aktardı. Bu oyuncunun pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Traore'nin şutunda üst direkten dönen top, kale çizgisinin hemen önünde yer alan Muhammet Özkal'a çarparak filelere gitti: 1-0 58'de Recep Niyaz'ın ortasında ceza sahasında Lopes, kafayla topu filelere gönderdi. Pozisyonda faul belirleyen maçın hakemi Koray Gençerler, golü geçerli saymadı.
78'de Hatayspor farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışından Sackey'in kaleye göndermek istediği top ceza sahasında Sacko'ya çarptı. Sacko'nun topa elle müdahale ettiğine karar veren maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Diouf, topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 84'te Hatayspor'dan Billong, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşma, Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla Hatayspor puanını 31'e yükseltirken, Denizlispor 14 puanda kaldı. Süper Lig'de çarşamba günü Denizlispor, Galatasaray'a konuk olacak. Aynı gün Hatayspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Koray Gençerler xx, Bilal Gölen xx, Mehmet Salih Mazlum xx,
Y.Denizlispor: Pantilimon xx, Lopes xx, Leismann xx, Muhammet Özkal xx, Özer xx (Sakıb dk. 78 x), Dossevi xxx (Mert dk. 88 ?), Murawski xxx, Sagal xxx, Recep xxx, Sacko xx, Mesanovic xx
Yedekler: Cenk, Hüseyin, Emirhan, Alihan, Muhammed Eren Kıryolcu, Mert
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
A.Hatayspor: Akın xxx, Popov xx, Billong xx, Pablo xx, Mesut xx (Katranis dk. 90 ?), Aabid xx, Ribeiro xx, Akintole xx (Selim dk. 90 ?), Traore xx (Sackey dk. 75 x), Boupendza xx, Diouf xx,
Yedekler: Yavuz, Abdurraman, Soner, Muhammed, Burak, Kamara
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Muhammet Ö. (dk. 47 k.k), Diouf (dk. 78 pen.) (A.Hatayspor)
Kırmızı kart: Billong (dk. 84) (A.Hatayspor)
Sarı kartlar: Ribeiro (A.Hatayspor), Sacko, Sakıb (Denizlispor)
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