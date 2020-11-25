SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. ÖZET | Dinamo Kiev -Barcelona maç sonucu: 0-4

ÖZET | Dinamo Kiev -Barcelona maç sonucu: 0-4

İSPANYA HABERLERİ  | 25.11.2020 09:11 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Barcelona, deplasmanda Dinamo Kiev'i 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Barça'ya farklı galibiyeti getiren golleri 52'de Dest, 57 ve 70'te Braithwaite ve 90'da Griezmann attı. Teknik direktör Koeman, Lionel Messi ve de Jong'u dinlendirme gerekçesiyle maç kadrosuna almamıştı. İspanyol ekibi 4'te 4 yaparak üst üste 17. sezonunda son 16'ya kaldı.

ÖZET | Dinamo Kiev -Barcelona maç sonucu: 0-4

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesinde Barcelona, Ukrayna'da Dinamo Kiev'e konuk oldu. Lionel Messi'nin kafilede yer almadığı maçta Barcelona, Dinamo Kiev karşısında sahadan 4-0'lık sonuçla galip ayrılmayı başardı ve 4'te 4 yaptı.

ÖZET | Borussia Dortmund - Club Brugge maç sonucu: 3-0ÖZET | Borussia Dortmund - Club Brugge maç sonucu: 3-0

İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 52. dakikasında Barcelona'nın 20 yaşındaki sağ beki Sergino Dest skoru Katalanlar adına 1-0 yaptı. 57'de Martin Braithwaite Barça adına farkı 2'ye çıkardı. 70'de Danimarkalı forvet yine sahneye çıktı ve skoru 3-0 yaptı. 90+2'de ise son dönemin eleştirilen oyuncusu Fransız forvet Antoine Griezmann maçın skorunu belirledi: 0-4.

877

Puanını 12 yapan Barcelona, bu sonuçla liderlik koltuğuna oturdu ve son 16'ya kalmayı başardı. İspanyol temsilcisi, üst üste 17. sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı. Barcelona, bir sonraki hafta Ferencvaros deplasmanına çıkacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal... Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...
Victor Ruiz kaleleri şaşırdı, Betis hezimete uğradıVictor Ruiz kaleleri şaşırdı, Betis hezimete uğradı
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'iİşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı
Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı
Kahvaltıda yediği ekmek hayatına mal oldu
Kahvaltıda yediği ekmek hayatına mal oldu
Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik
Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik
Fenerbahçe gol oldu yağdı: 4-0
Fenerbahçe gol oldu yağdı: 4-0
Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''Fatih Terim o yıldızı istemiyor...''
Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''Fatih Terim o yıldızı istemiyor...''
10 yıllık anlaşma! Transferde flaş gelişme...
10 yıllık anlaşma! Transferde flaş gelişme...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...
Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımı son sıraya demir attı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımı son sıraya demir attı
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Dinamo Kiev -Barcelona maç sonucu: 0-4
Messi'siz Barcelona çok farklı
Manchester City ile Lionel Messi arasında 10 yıllık anlaşma iddiası
10 yıllık anlaşma! Transferde flaş gelişme...
Barcelona Pique'nin sakatlığı ile yıkıldı
Barcelona Pique'nin sakatlığı ile yıkıldı
MAÇ SONUCU | Athletic Bilbao 4-0 Real Betis
Victor Ruiz kaleleri şaşırdı, Betis hezimete uğradı
Barcelona'da şok karar! Messi kadro dışı bırakıldı
Barcelona'da şok karar! Messi kadro dışı bırakıldı
ÖZET | Atletico Madrid - Barcelona maç sonucu: 1-0
Atletico Madrid Barça'yı tek golle geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.