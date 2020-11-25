ÖZET | Dinamo Kiev -Barcelona maç sonucu: 0-4

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesinde Barcelona, Ukrayna'da Dinamo Kiev'e konuk oldu. Lionel Messi'nin kafilede yer almadığı maçta Barcelona, Dinamo Kiev karşısında sahadan 4-0'lık sonuçla galip ayrılmayı başardı ve 4'te 4 yaptı.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 52. dakikasında Barcelona'nın 20 yaşındaki sağ beki Sergino Dest skoru Katalanlar adına 1-0 yaptı. 57'de Martin Braithwaite Barça adına farkı 2'ye çıkardı. 70'de Danimarkalı forvet yine sahneye çıktı ve skoru 3-0 yaptı. 90+2'de ise son dönemin eleştirilen oyuncusu Fransız forvet Antoine Griezmann maçın skorunu belirledi: 0-4.
Puanını 12 yapan Barcelona, bu sonuçla liderlik koltuğuna oturdu ve son 16'ya kalmayı başardı. İspanyol temsilcisi, üst üste 17. sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı. Barcelona, bir sonraki hafta Ferencvaros deplasmanına çıkacak.
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