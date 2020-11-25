SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. ÖZET | Borussia Dortmund - Club Brugge maç sonucu: 3-0

ÖZET | Borussia Dortmund - Club Brugge maç sonucu: 3-0

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 25.11.2020 08:49 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda Borussia Dortmund, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü 3-0'lık skorla rahat bir şekilde geçti. Borussia Dortmund'un gollerini 18 ve 60'ta Haaland, 45'te ise Sancho attı. Ev sahibi ekibin genç yıldızı Erling Haaland, attığı 2 golle adeta yıldızlaştı. 12 maça çıkan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi tarihinde 16 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu. Dortmund bu sonuçla grupta 9 puana yükselirken Club Brugge ise 4 puanda kaldı.

ÖZET | Borussia Dortmund - Club Brugge maç sonucu: 3-0

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Dortmund, sahasında Club Brugge'ü konuk etti.

8883

Maçta 18. dakikada Haaland'ın golüyle Almanlar 1-0 öne geçti. 41'de Jadon Sancho skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 60. dakikada Haaland kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydederek skoru tayin etti.

882

Norveçli golcü Haaland, Club Brugge karşısında attığı gollerle 12 maçta 16 gole ulaştı ve bu sayıya en kısa sürede gelen oyuncu oldu. Dortmund bu sonuçla grupta 9 puana yükselirken Club Brugge ise 4 puanda kaldı.

ÖZET | Rennes- Chelsea maç sonucu: 1-2ÖZET | Rennes- Chelsea maç sonucu: 1-2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
'Gruptaki şansımız devam ediyor''Gruptaki şansımız devam ediyor'
Fatih Terim’in muhtemel 11’iFatih Terim’in muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı
Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı
Kahvaltıda yediği ekmek hayatına mal oldu
Kahvaltıda yediği ekmek hayatına mal oldu
Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik
Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik
Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''Fatih Terim o yıldızı istemiyor...''
Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''Fatih Terim o yıldızı istemiyor...''
10 yıllık anlaşma! Transferde flaş gelişme...
10 yıllık anlaşma! Transferde flaş gelişme...
Alex de Souza futbola geri dönüyor!
Alex de Souza futbola geri dönüyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...
Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımı son sıraya demir attı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımı son sıraya demir attı
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Borussia Dortmund - Club Brugge maç sonucu: 3-0
Erling Haaland şov devam deviyor
ÖZET | Rennes- Chelsea maç sonucu: 1-2
Chelsea Giroud ile tur atladı
Okan Buruk: Gruptaki şansımız devam ediyor
'Gruptaki şansımız devam ediyor'
Solskjaer: Maçı kazandığımız için çok mutluyuz
'Kazandığımız için çok mutluyuz'
ÖZET | Sevilla -Krasnodar maç sonucu: 3-2
Sevilla pes etmedi
ÖZET | Leipzig - Paris Saint Germain maç sonucu: 2-1
Leipzig'ten müthiş geri dönüş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.