ÖZET | Borussia Dortmund - Club Brugge maç sonucu: 3-0

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Dortmund, sahasında Club Brugge'ü konuk etti.

Maçta 18. dakikada Haaland'ın golüyle Almanlar 1-0 öne geçti. 41'de Jadon Sancho skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 60. dakikada Haaland kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydederek skoru tayin etti.

Norveçli golcü Haaland, Club Brugge karşısında attığı gollerle 12 maçta 16 gole ulaştı ve bu sayıya en kısa sürede gelen oyuncu oldu. Dortmund bu sonuçla grupta 9 puana yükselirken Club Brugge ise 4 puanda kaldı.



