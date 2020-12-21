SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. ÖZET | Eibar 1-3 Real Madrid

ÖZET | Eibar 1-3 Real Madrid

İSPANYA HABERLERİ  | 21.12.2020 07:38 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 3-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

ÖZET | Eibar 1-3 Real Madrid

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar ile kozlarını paylaştı. Municipal de Ipurua Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid ilk yarıda attığı gollerle 3-1 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Benzema,13. dakikada Benzema'nın asistinde Modric ve 90+2. dakikada yine Benzema'nın asistinde Lucas Vazquez'den geldi. Eibar'ın tek sayısını ise 28. dakikada Kike kaydetti.

Üst üste 4. galibiyetini alan Real Madrid, 29 puanla 2. sıraya yerleşti. 2 maç sonra yeeilen Eibar ise 15 puanda kaldı.

La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid evinde Granada'yı konuk edecekken, Eibar deplasmanda Alaves'e konuk olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Çekmeyin, sizin için kötü olacak!''Çekmeyin, sizin için kötü olacak!'
Luis Suarez savcılığa ifade verdiLuis Suarez savcılığa ifade verdi
Fatih Terim’in muhtemel 11’iFatih Terim’in muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı
DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı
Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu
Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu
Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!
Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!
Hayranlarına müjdeyi verdi!
Hayranlarına müjdeyi verdi!
Müjde! Falcao'ya bomba transfer teklifi!
Müjde! Falcao'ya bomba transfer teklifi!
Beşiktaş liderliğe göz kırptı!
Beşiktaş liderliğe göz kırptı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Aslan Karagümrük'e takıldı
Aslan Karagümrük'e takıldı
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
En az 1 yıl hapis yatacak!
En az 1 yıl hapis yatacak!
CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray
CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Eibar 1-3 Real Madrid
Benzema yanıyor, Real Madrid kazanıyor
Luis Suarez savcılığa ifade verdi
Luis Suarez savcılığa ifade verdi
ÖZET | Barcelona - Valencia maç sonucu: 2-2
Barcelona evinde 2 puan kaybetti
ÖZET | Barcelona - Real Sociedad maç sonucu: 2-1
Barcelona'dan önemli galibiyet
ÖZET | Real Madrid - Atletico Bilbao maç sonucu: 3-1
Real 3 puanı 3 golle kaptı
Lionel Messi transferi için kritik günler
Messi transferi için kritik günler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.