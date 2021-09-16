ÖZET | Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Maç baskılı başlayan Fenerbahçe 11. dakikada Mesut Özil'in attığı golle 1-0 öne geçti. 41. dakikada Djibril Sow attığı golle mücadelenin skorunu tayin etti ve maç 1-1 berabere bitti. Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Fenerbahçe, 10. dakikada Mesut Özil ile öne geçti. Eintracht Frankfurt, 41. dakikada Sam Lammers ile skoru eşitledi.

90+2. dakikada Pelkas penaltı vuruşundan faydalanamadı. Dönen topu Berisha tamamladı ancak VAR uyarısıyla bu gol iptal edildi.

Frankfurt ile 2006'daki maçtan sonra ikinci kez karşılaşan ve berabere kalan Fenerbahçe, gruba 1 puanla başladı.

Fenerbahçe, grupta bir sonraki maçında Olympiakos ile Kadıköy'de karşılaşacak. Eintracht Frankfurt ise Antwerp deplasmanına gidecek.

PEREIRA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Demir Grup Sivasspor maçının 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Pereira; Berisha yerine Valencia'ya, Zajc yerine Mert Hakan'a, Muhammed yerine Ferdi'ye, Tisserand yerine Serdar'a görev verdi. Sarı-lacivertli ekip Eintracht Frankfurt maçına şu 11'le çıktı:" Altay, Serdar, Kim Min Jae, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia, Rossi"

FERDİ KADIOĞLU 11'DE

Sarı-lacivertlilerde Süper Lig'in 4'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta sakatlığı sebebiyle görev alamayan Ferdi Kadıoğlu, 11'de yer aldı. Teknik direktör Pereira, sakatlıkları sona eren Pelkas ile Novak'a ise yedekler arasında yer verdi.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 8 EKSİK

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçına 5'i sakat 3'ü de UEFA listesinde yer almadığı için 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Miha Zajc, İrfan Can, Tisserand, Nazım ve Sosa sakatlıkları sebebiyle forma giyemezken, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'a görev alamadı.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçe'yi Eintracht Frankfurt karşısında desteklemek isteyen taraftarlar Euro-Skulptur önünde toplanarak stada hareket etti. Deutsche Bank Park Stadı'nda kendilerine ayrılan yerleri dolduran taraftarlar, başta Mesut Özil olmak üzere sarı-lacivertli takıma yaptıkları tezahüratlarla destek oldular.

"FENERBAHÇE'Yİ EVİMİZDE AĞIRLAMAKTAN ÇOK MEMNUNUZ"

Eintracht Frankfurt Kulübü, mücadele öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe taraftarları, 2021/22 UEFA Avrupa Ligi grup karşılaşmalarının ilki için Deutsche Bank Park'a hoş geldiniz. Fenerbahçe SK'yı ve bütün taraftarlarını evimizde ağırlamaktan çok memnunuz. Frankfurt içinde ve çevresinde yaşayan bütün Fenerbahçe taraftarları ve destekçilerine, hemşehrileri ile keyifli vakit geçirmelerini diliyoruz. Hep birlikte heyecanlı ve adil bir Avrupa akşamının keyfini çıkaralım."

E. FRANKFURT YARDIMCI ANTRENÖRLE SAHADA

Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör Oliver Glasner, Wolfsburg'u çalıştırdığı devre arasında oyuncularını sahaya geç çıkardığı için aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında takımının başında yer alamadı. Oliver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid kulübede yer aldı. Öte yandan Alman temsilcisinde takım kaptanı Sebastian Rode sakatlığı sebebiyle yer alamadı.

Eintracht Frankfurt ise sahaya şu 11'le çıktı: "Trapp, Durm, Da Costa, N'Dicka, Hinteregger, Sow, Jakic, Borre, Kamada, Kostic, Lammers"

E. FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

2' ilk gol pozisyonunu yakalayan Fenerbahçe oldu. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşundan sonra kontra atağa çıkan sarı-lacivertlilerde Gustovo'nun pasında defansın arkasında topla buluşan Rossi, kaleci Trapp ile karşı karşıya kaldı. Rossi'nin şutunda topu kaleci kontrol etti.

10' Fenerbahçe öne geçti. Sağdan geliştirilen atakta Mesut Özil çizgiye indikten sonra topu Mert Hakan'la buluşturdu. Mert Hakan'ın gelişine vurduğu top direkten döndü. Ardından gelişen pozisyonda topu önünde bulan Rossi'nin sağ köşeye attığı şutu kaleci Trapp çeldi. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı Mesut Özil ağlarla buluşturdu: 0-1.

23' Eintracht Frankfurt'un sağdan geliştirdiği atakta Kostic'in pasında topla bulaşan Sow'un şutu sonrası meşin yuvarlak Fenerbahçe defansından döndü.

40' Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın pasında Mesut Özil topu ceza sahsı çizgisinde bulunan Valencia ile buluşturdu. Valencia'nın sert şutunda meşin yuvarlak rakibe çarparak kornere gitti.

41' Eintracht Frankfurt 1-1'lik eşitliği sağladı. Sol taraftan kontra atak geliştiren ev sahibi ekipte Kostic, ceza sahasına girdikten sonra uygun durumda bulunan Lammers'i topla buluşturdu. Lammers meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

52' sol kanattan geliştirdiği atakta Kostic'in ortası sonrası ceza sahası içinde Borre'nin kafa vuruşunda, Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

55' Fenerbahçe'de Rossi, sol kanattan ceza sahasına hızlı bir şekilde girdi. Çizgiye inen Rossi'nin ortasına N'Dicka ayak koydu.

63' Da Costa'nın kaleci Trapp'a geri pasında Valencia araya girmek istedi. Trapp hızlı davrandı ve topu ayağıyla uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

75' Eintracht Frankfurt'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kostic, ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda kaleci Altay topu çıkardı.

90+2' Rossi’nin ara pasına hareketlenen Pelkas'ı ceza sahasında kaleci Trapp'ın düşürmesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı. Pelkas’ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Trapp’dan döndü. Pozisyonun devamında Berisha meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak hakem ofsayt kararı vererek bu golü geçerli saymadı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Deutsche Bank Park

Hakemler: Maurizio Mariani, Matteo Passeri, Alessandro Costanzo (İtalya)

Eintracht Frankfurt: Trapp, Da Costa, Hinteregger, N'Dicka, Durm, Kamada, Sow, Jakic, Kostic, Borre (Dk. 73 Hauge), Lammers

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Szalai, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 77 Muhammed Gümüşkaya) , Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 77 Meyer), Osayi-Samuel, Mesut Özil (Dk. 77 Pelkas), Rossi, Valencia (Dk. 77 Berisha)

Goller: Dk. 10 Mesut Özil (Fenerbahçe), Dk. 41 Lammers (Eintracht Frankfurt)

Sarı kartlar: Dk. 83 Meyer, Dk. 86 Gustavo, Dk. 90+5 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 90+5 Jakic (Eintracht Frankfurt)



