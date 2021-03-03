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ÖZET | Erzurumspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-2

03.03.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Erzurumspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Erzurumspor 26, Fatih Karagümrük ise 41 puana yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Erzurumspor, 17. dakikada Aatif Chahechouhe'nin penaltı golüyle öne geçti. Fatih Karagümrük, 30. dakikada Arthur Sobiech ile bu gole cevap verdi. Bu kez Karagümrük, 53. dakikada Castro ile öne geçti. Erzurumspor bu gole 63. dakikada Osman Çelik ile cevap verdi. Mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla düşme hattından kurtulamayan BB Erzurumspor, puanını 26 yaptı. Fatih Karagümrük ise 41 puana ulaştı. Erzurumspor, bir sonraki maçında Göztepe'ye konuk olacak. Fatih Karagümrük ise evinde MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

ERZURUMSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Bergdich xx (Hasan dk. 74 x), Leo Schwechlen xx, Costa xx, Butko xx, Boumal xx, Omolo xx (Osman dk. 55 x), Rashani x (Novikovas dk. 55 x), Aatif Chahechouhe xx, Cenk Ahmet xx (Emrah dk. 55 x), Gomes x (El Kabir dk. 33 x)
Yedekler: Göktuğ, Teikeu, Buğra, Murat, Darri
Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Balkovec xx, Campi xx, Roco xx, Hedenstad x (Koray dk. 84 ?), Biglia xx, Borini xx (Lens dk. 84 ?), Bertolacci xx, Castro xx (Jimmy Durmaz dk. 84 ?), Ndao xx (Salibur dk. 74 x), Sobiech xx (Mevlüt Erdinç dk. 76 x)
Yedekler: Aykut, Alparslan, Fatih, Emre Çolak, Ademi
Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Aatif Chahechouhe (dk. 17 pen.), Osman (dk. 63) (BB Erzurumspor), Sobiech (dk. 30), Castro (dk. 53) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Cenk Ahmet, Omolo, Novikovas, Emrah (BB Erzurumspor) Hedenstad (Fatih Karagümrük)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fatih Karagümrük
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