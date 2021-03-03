ÖZET | Erzurumspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-2

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Erzurumspor, 17. dakikada Aatif Chahechouhe'nin penaltı golüyle öne geçti. Fatih Karagümrük, 30. dakikada Arthur Sobiech ile bu gole cevap verdi. Bu kez Karagümrük, 53. dakikada Castro ile öne geçti. Erzurumspor bu gole 63. dakikada Osman Çelik ile cevap verdi. Mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla düşme hattından kurtulamayan BB Erzurumspor, puanını 26 yaptı. Fatih Karagümrük ise 41 puana ulaştı. Erzurumspor, bir sonraki maçında Göztepe'ye konuk olacak. Fatih Karagümrük ise evinde MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

ERZURUMSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Bergdich xx (Hasan dk. 74 x), Leo Schwechlen xx, Costa xx, Butko xx, Boumal xx, Omolo xx (Osman dk. 55 x), Rashani x (Novikovas dk. 55 x), Aatif Chahechouhe xx, Cenk Ahmet xx (Emrah dk. 55 x), Gomes x (El Kabir dk. 33 x)

Yedekler: Göktuğ, Teikeu, Buğra, Murat, Darri

Teknik Direktör: Mesut Bakkal