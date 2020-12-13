ÖZET | Erzurumspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 0-1

Süper Lig'de Erzurumspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadele, Ankara temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Gençlerbirliği'ne 3 puanı getiren golü 81. dakikada kaydeden Sefa Yılmaz, kulüp tarihinin 2000. golünü attı. Ev sahibi BB Erzurumspor'un 90. dakikada Sissoko ile bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği, 11 puanla 16. sırada yer aldı. Erzurumspor ise 9 puanla 19. sırada kendine yer buldu. Hafta içi Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erokspor'u ağırlayacak ve sonrasında Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise kupada Tuzlaspor'u ağırladıktan sonra hafta sonu Ankaragücü ile oynayacağı derbiye de ev sahipliği yapacak.

ERZURUMSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İbrahim Bozbey xx

BB Erzurumspor: Farnolle x, Osman x, Mina x (Hasan dk. 51 x), Gökhan x (Ömer Şişmanoğlu dk. 46 x), Murat x, Obertan x, İbrahim Akdağ x, Kaan x, Emrah Başsan x (Hamroun dk. 63 x), Movikovas x (Sissoko dk. 85 ?), Gomes x (Sadiku dk. 64 x)

Yedekler: Kayacan, Rashad, Donald, Leo, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir