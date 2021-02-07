ÖZET | Erzurumspor - Kayserispor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Erzurumspor, 28. dakikada Aatif Chahechouhe ile öne geçti. Ev sahibi ekip, 34. dakikada Yaw Ackah'ın çift sarı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kayserispor, 72. dakikada İlhan Parlak ile skora eşitliği getirdi.

Bu sonuçla BB Erzurumspor, puanını 22 yaparken Kayserispor ise 24 puana ulaştı. Erzurumspor, bir sonraki lig maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

BB ERZURUMSPOR - HES KABLO KAYSERİSPOR

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Satman xx

BB Erzurumspor: Szumski xxx, Leo Schwechlen xx, Teikeu xx, Costa xxx, Butko xxx, Ackah x, Omolo xx (Buğra Çağıran dk. 78 x), Novikovas xx (Boumal dk. 46 xx), Aatif Chahechouhe xxx (Emrah Başsan dk. 70 xx), Cenk Alkılıç xxx (Osman dk. 78 x), El Kabir x (Ricardo Gomes dk. 23 xx)

Yedekler: Kayacan, Hasan, Bergdich, Oltan, Darri

Teknik Direktör: Mesut Bakkal