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ÖZET | Everton 2-2 Liverpool

İNGİLTERE HABERLERİ  | 17.10.2020 16:50 | Son Güncelleme

Liverpool, Everton ile oynadığı derbide iki kez öne geçti ama ezeli rakibine yakalandı! 90+3'te Liverpool üçüncü kez öne geçmeyi başardı ama bu gol, VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Everton - Liverpool maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Everton 2-2 Liverpool

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasında oynanan Merseyside derbisi nefes kesti. Liverpool iki kere öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve mücadele 2-2 berabere bitti. Everton - Liverpool maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Liverpool'un gollerini 3. dakikada Sadio Mane ve 72. dakikada Muhammed Salah kaydetti. Everton'ın golleri 19. dakikada Michael Keane ve 81. dakikada Dominic Calvert-Lewin'den geldi. Everton'da takımın yıldız isimlerinden Richarlison 90. dakikada kırmızı kart gördü.

LIVERPOOL 'VAR'A TAKILDI

Karşılaşmanın 90+3. dakikada Jordan Henderson, Liverpool'u 3-2 öne geçiren golü attı. Jürgen Klopp'un öğrencileri son saniyelerde gelen golün ardından büyük sevinç yaşarken, VAR'dan flaş bir karar geldi. VAR uyarısı sonrası pozisyonun başlangıcında Sadio Mane'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

MUHAMMED SALAH TARİHE GEÇTİ

Muhammed Salah, Liverpool'daki 159. maçında 100. golünü attı. Mısırlı yıldız, Liverpool'da 100. golüne en erken ulaşan 3. isim oldu.

CALVERT-LEWIN'İN BU SEZON 10. GOLÜ

Everton'ın yıldızı Dominic Calvert-Lewin, bu sezon ligde 5. maçında 7. golüne ulaşırken, toplamda ise 7 maçta 10. kez fileleri havalandırmayı başardı.

VAN DIJK SAKATLANDI

Karşılaşmanın 10. dakikasında Everton kalecisi Jordan Pickford'un müdahalesi sonrası Virgil van Dijk penaltı bekledi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyon için VAR'dan ofsayt uyarısı geldi.

Orta hakem pozisyonun başlangıcında Virgil van Dijk'ın ofsaytta olduğunu Liverpool'lu futbolculara anlatırken, Hollandalı savunmacı, ayağına aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemedi ve yerini 11. dakikada Joe Gomez'e bıraktı.

EVERTON'IN SAHADA 8. KEZ BERABERLİK

Bu beraberliğin ardından Everton 13, Liverpool ise 10 puana ulaştı. Öte yandan Everton'ın sahasında oynanan son 9. Merseyside derbisi, 8. kez berabere bitmiş oldu.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Everton, Southampton'a konuk olacak. Liverpool, Sheffield United'ı ağırlayacak.

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