ÖZET | Everton 2-2 Liverpool

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasında oynanan Merseyside derbisi nefes kesti. Liverpool iki kere öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve mücadele 2-2 berabere bitti. Everton - Liverpool maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Liverpool'un gollerini 3. dakikada Sadio Mane ve 72. dakikada Muhammed Salah kaydetti. Everton'ın golleri 19. dakikada Michael Keane ve 81. dakikada Dominic Calvert-Lewin'den geldi. Everton'da takımın yıldız isimlerinden Richarlison 90. dakikada kırmızı kart gördü.

LIVERPOOL 'VAR'A TAKILDI

Karşılaşmanın 90+3. dakikada Jordan Henderson, Liverpool'u 3-2 öne geçiren golü attı. Jürgen Klopp'un öğrencileri son saniyelerde gelen golün ardından büyük sevinç yaşarken, VAR'dan flaş bir karar geldi. VAR uyarısı sonrası pozisyonun başlangıcında Sadio Mane'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

MUHAMMED SALAH TARİHE GEÇTİ

Muhammed Salah, Liverpool'daki 159. maçında 100. golünü attı. Mısırlı yıldız, Liverpool'da 100. golüne en erken ulaşan 3. isim oldu.

CALVERT-LEWIN'İN BU SEZON 10. GOLÜ

Everton'ın yıldızı Dominic Calvert-Lewin, bu sezon ligde 5. maçında 7. golüne ulaşırken, toplamda ise 7 maçta 10. kez fileleri havalandırmayı başardı.