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ÖZET | Fatih Karagümrük 2-0 Alanyaspor

27.02.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Fatih Karagümrük 2-0 Alanyaspor

Süper Lig'de son 2 maçını kaybeden Fatih Karagümrük, sahasında zirve mücadelesi veren Alanyaspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Alessane Ndao ve Fabio Borini kaydetti. Akdeniz ekibi ise deplasmanda kazanamama serisini 9 maça çıkardı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırladı. Üst üste Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya kaybeden Karagümrük, kötü gidişata Alanyaspor karşısında son vermek istedi. Ligin geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Fatih Karagümrük, 37 puanla 8. sırada bulunuyor. Geçen hafta evinde aldığı Galatasaray mağlubiyetini unutturmak isteyen Akdeniz temsilcisi ise İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Ligde 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan 42 puanlı Aytemiz Alanyaspor ise 5. sırada yer alıyor.

Maçta ilk düdük çaldı. Mücadelenin ilk yarısında oyun orta saha mücadelesiyle geçti. 30. dakikada Balkovec soldan ortasını yaptı. Kaleci Marafona, uygun durumdaki Sobiech’ten önce topu kontrol ederek tehlikeyi önledi. İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

karagümrük alanya

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Maçın ikinci yarısı başladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına Fatih Karagümrük etkili başladı. 50. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında Alessane Ndao, şutunu gönderdi, savunmada Tzavellas'a çarpan top filelerle buluştu ve ev sahibi ekip Alanyapsor karşısında 1-0 öne geçti.

Dakika 63'te Alanyaspor, Mustafa Pektemek ile eşitliği yakaladı. Ancak VAR'dan yapılan kontrol sonrasında gol öncesinde Salih Uçan ile Borini arasındaki yaşanan pozisyonda faul tespit edilmesi nedeniyle gol geçersiz sayıldı ve Salih Uçan rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

Karagümrük etkili ataklarını gerçekleştirmeye devam etti. 70. dakikada Castro'nun sağ köşeden gönderdiği ortaya ceza sahasında arka direkt boş olan Ndao şutunu attı ancak istediği gibi vuramadığı için net pozisyonu değerlendirmedi.

karagümrük

DİREKLER İZİN VERMEDİ

Fatih Karagümrük bir kez daha etkili geldi. 76. dakikada Bertolacci ceza sahası içerisinde şutunu attı top direkten geri geldi. Dönen topa Lucas Castro vurdu, top bir kez daha direkte patladı. Ardından Ndao topu ceza sahası için sağında önünde buldu. Yerden ortasını gönderdi, yaşanan karambol sonrasında top kaleci Marafona'da kaldı.

Ender gelişen Alanyaspor ataklarından bir tanesinde dakika 78'de gole çok yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen ortayı Mustafa kafasıyla Bareiro'ya indirdi. Bareiro'nun şutu savunmadan döndü. Seken topa Tayfur gerilerden vurdu, kaleci Viviano son anda kornere çeldi.

ALANYA'NIN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

81.dakikada Alanyaspor'un Kadzior ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Karagümrük'te sonradan oyuna giren Mevlüt Erdinç, şutunu attı ancak top yine aynı direğe çarparak auta çıktı.

BORINI'DEN ŞIK GOL

Karagümrük aradığı ikinci golü 89. dakikada buldu. Fabio Borini, orta sahanın önünden aldığı topla birlikte ilerledi. Boşluğu bulup ceza sahasına girmeden şutunu attı ve şık golle takımını 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, sahasında Alanyaspor gibi zorlu bir takımı 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Fatih Karagümrük
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