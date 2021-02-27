ÖZET | Fatih Karagümrük 2-0 Alanyaspor

Maçta ilk düdük çaldı. Mücadelenin ilk yarısında oyun orta saha mücadelesiyle geçti. 30. dakikada Balkovec soldan ortasını yaptı. Kaleci Marafona, uygun durumdaki Sobiech’ten önce topu kontrol ederek tehlikeyi önledi. İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

Fatih Karagümrük , Süper Lig’in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırladı. Üst üste Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya kaybeden Karagümrük, kötü gidişata Alanyaspor karşısında son vermek istedi. Ligin geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Fatih Karagümrük, 37 puanla 8. sırada bulunuyor. Geçen hafta evinde aldığı Galatasaray mağlubiyetini unutturmak isteyen Akdeniz temsilcisi ise İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Ligde 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan 42 puanlı Aytemiz Alanyaspor ise 5. sırada yer alıyor.

Dakika 63'te Alanyaspor, Mustafa Pektemek ile eşitliği yakaladı. Ancak VAR'dan yapılan kontrol sonrasında gol öncesinde Salih Uçan ile Borini arasındaki yaşanan pozisyonda faul tespit edilmesi nedeniyle gol geçersiz sayıldı ve Salih Uçan rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

Karagümrük etkili ataklarını gerçekleştirmeye devam etti. 70. dakikada Castro'nun sağ köşeden gönderdiği ortaya ceza sahasında arka direkt boş olan Ndao şutunu attı ancak istediği gibi vuramadığı için net pozisyonu değerlendirmedi.

DİREKLER İZİN VERMEDİ

Fatih Karagümrük bir kez daha etkili geldi. 76. dakikada Bertolacci ceza sahası içerisinde şutunu attı top direkten geri geldi. Dönen topa Lucas Castro vurdu, top bir kez daha direkte patladı. Ardından Ndao topu ceza sahası için sağında önünde buldu. Yerden ortasını gönderdi, yaşanan karambol sonrasında top kaleci Marafona'da kaldı.

Ender gelişen Alanyaspor ataklarından bir tanesinde dakika 78'de gole çok yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen ortayı Mustafa kafasıyla Bareiro'ya indirdi. Bareiro'nun şutu savunmadan döndü. Seken topa Tayfur gerilerden vurdu, kaleci Viviano son anda kornere çeldi.