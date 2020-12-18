ÖZET | Fatih Karagümrük 2-1 Galatasaray

Süper Lig'de zirveye oynayan Galatasaray ligin 13. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, Mevlüt Erdinç'in 90+11'de attığı gole engel olamadı ve Karagümrük'e 2-1 yenildi. Fatih Karagümrük Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde... Fatih Karagümrük'ün ilk golünü 46. dakikada Alassane Ndao kaydetti. 23 yaşındaki Senegalli oyuncu bu sezon ligde 4. golüne ulaştı. 90+2'de penaltı kazanan Galatasaray, Mbaye Diagne ile golü buldu. Sarı kırmızılılar kaleye ilk isabetli şutunu penaltının kullanıldığı 96. dakikada buldu. 85'te oyuna giren Mevlüt Erdinç 90+11'de skoru belirledi. Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 20 puana ulaştı. Galatasaray ise 23 puanda kalarak 6 hafta sonra sahadan puansız ayrıldı. Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük önce BAY geçecek, ardından Göztepe deplasmanına gidecek. Galatasaray ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ MAÇ SONUCU: Fatih Karagümrük 2-1 Galatasaray GOL! 100.dakikada Mevlüt hızlı gelişen atakta aşırtma bir vuruşla golü attı

99' KIRMIZI KART! Enzo Roco kırmızı kart ile oyun dışına atıldı. 95' GOL! Penaltıda topun başına geçen Mbaye Diagne, kaleci Viviano'yu ters köşeye yatırdı ve maça denge getirdi: 1-1 94' VAR incelemesinin ardından penaltı kararı doğrulandı. Galatasaray için beraberlik şansı... 93' Diagne ile Koray Altınay arasındaki mücadele VAR tarafından inceleniyor. Penaltı henüz kullanılmadı. 92' PENALTI! Ali Yavuz'un pasıyla kale alanı içinde topu alan Diagne şut açısı ararken Koray'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. 81' Galatasaray'da Martin Linnes yerini Omar Elabdellaoui'ye bıraktı. 81' Galatasaray'da Emre Kılınç yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı. 80' Kritik maçta son 10 dakikaya Karagümrük'ün üstünlüğüyle girilirken heyecan her geçen dakika daha da artıyor. 79' GOL OFSAYTA TAKILDI! Galatasaray'ın tüm hatlarıyla baskı kurduğu anda savunma Ndao'nun pasıyla orta sahadan bomboş durumda savunma arkasına hareketlenen Koray, karşı karşıya pozisyonda Muhammed'e golü attırdı ancak ilk pozisyon için bayrak havadaydı.

78' Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Donk'tan önce Roco araya girdi ve topu kornere yolladı. 77' Galatasaray sağlı sollu ortalarla Karagümrük savunmasını adeta bunaltmaya başladı. 76' Linnes'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken top kaleci Viviano'da kaldı. 75' Oyundan çıkarken zaman geçiren Alparslan Erdem sarı kart gördü. 75' Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem yerini Muhammed Pehlivan'a bıraktı. 74' Fatih Terim karşılaşmayı tribünden takip ediyor. Yardımcıları Ümit Davala ve Levent Şahin kulübede oyunculara taktikleri veriyor. 73' Karagümrük oyunu kendi yarı sahasında kabul etmeye başladı. Galatasaray tüm hatlarıyla hücumda. 71' Feghouli'nin derinlemesine pasıyla ceza alanında son çizgiye inen Emre Kılınç'ın ortaya çevirdiği top savunmaya çarpıp kornere çıktı. 70' Karşılaşmada son 20 dakikaya Karagümrük'ün üstünlüğüyle girilirken oyunun kontrolü tamamen Galatasaray'a geçti. 69' FATİH TERİM'E KIRMIZI KART! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübedeki yoğun itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

68' Galatasaray'da Arda Turan itirazları nedeniyle sarı kart gördü. 66' Galatasaray şu ana dek rakip kaleye çektiği 7 şutta isabet bulamadı. 64' Ndao'nun pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Koray'ın ortasında arka direkteki Alparslan'dan önce araya giren Linnes topu kornere yolladı. 63' Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan yerini Arda Turan'a bıraktı. 63' Galatasaray'da Emre Akbaba yerini Belhanda'ya bıraktı. 63' Galatasaray'da Saracchi yerini Ömer Bayram'a bıraktı. 62' Alparslan'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerindeki Sobiech'in topuğundan seken top kaleci Okan'da kaldı. 61' Karagümrük'te Sobiech, Marcao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. 60' Galatasaray'da birazdan 3 değişiklik birden olacak. Arda, Belhanda ve Ömer Bayram kulübeye geldi. 59' Karşılaşmada son yarım saatlik dilime Karagümrük'ün üstünlüğüyle giriliyor. 58' Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, kenarda itirazlarda bulunan Fatih Terim'i uyardı. 56' DİREĞİ SIYIRDI! Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında Emre Kılınç'ın ortasına kale alanında Donk çok iyi bir kafa vuruşu yaptı, kaleci Viviano'yu geçen top direğin dibinden auta çıktı.

55' Linnes sağ kanattan son çizgiye inmek isterken Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray köşe gönderinin hemen önünden bir serbest vuruş kazandı. 54' Galatasaray ön alanda baskı uygulamaya çalışıyor ancak Karagümrük bu baskıdan kurtulup topu hücuma hattına aktarmayı başarıyor. 53' Roco için sedye çağrıldı. Şilili oyuncu ayağa kalktı ancak zorlanarak saha kenarına geldi. 52' Ryan Donk'un müdahalesiyle yerde kalan Enzo Roco bir sakatlık yaşıyor. Oyun bir kez daha duraklıyor. 51' Karagümrük sağ kanattan etkili geldi. Aatıf'ın kale alanına doğru çevirdiği topa Sobiech dokunamadı. 49' Galatasaray'da Ryan Donk bir sakatlık yaşıyor. Sağlık ekipleri onun için sahada... 47' Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru açılan topu Karagümrük savunması kornere yolladı. 46' İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın ikinci yarısı başladıktan 15 saniye sonra gol geldi. 45' GOL! Santranın hemen ardından sol kanattan savunma arkasına sarkan Alparslan Erdem'in içeriye yerden ortasına arka tarafta Alassane Ndao gelişine vurdu, top ağlara gitti: 1-0

İLK YARI SONUCU | Fatih Karagümrük 0-0 Galatasaray 45' İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi. 44' Galatasaray'da Emre Akbaba rakip ceza sahası içinde bir sakatlık yaşıyor. Onun tedavisi için oyun duraklıyor. 43' Galatasaray, sezon başından bu yana attığı gollerin büyük bölümünü ilk yarının son 15 dakikalarında kaydetti. 42' Galatasaray'da Ryan Donk, Karagümrük atağını elle kestiği gerekçesiyle sarı kart gördü. 42' KAÇTI! Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunda Okan boşa çıktı. Enzo Roco'nun sırtına çarpan top üstten auta gitti. 41' Balkovec'in ortasına kale ağzında Sobiech hareketlenmişti, ondan önce araya giren Marcao kafayla topu kornere yolladı. 39' İlk yarıda son 5 dakikaya girilirken tempo bir hayli düştü. 37' Oyun faul düdükleriyle sık sık kesilmeye başladı. 35' Taylan'ın pasıyla ceza alanı dışında topu alan Emre Kılınç yere düşerken vuruşunu yaptı, top çerçeveyi bulmadı. 34' Tempo yeniden düşmeye başladı. 33' Tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşen Karagümrük, ayağa paslarla Galatasaray savunmasında boşluk yaratmaya çalışıyor.

32' Emre Kılınç'tan pası alan Saracchi'nin ortasında top kaleci Viviano'da kaldı. 31' BİR ŞUT! Aatıf'ın pasında Biglia'yı geçen topu sağ çaprazda Ndao aldı ve onun ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti. 29' Karşılaşmanın üçte birlik dilimi geride kalıyor. İki takım da golsüz eşitliği henüz bozamadı. 28' Fatih Terim oyuncularına uyarılarda bulunuyor. Bu arada Karagümrük'ün baskısı da devam ediyor. 27' Bu kez Karagümrük gole yaklaşan taraf oldu. Ndao'nun sağ kanattan içeri çevirdiği topa ön direkte Alparslan dokunamadı, ardından Donk topu kornere yolladı. 25' TEHLİKE! Galatasaray çok adamla etkili geldi. Sol kanattan içeri sokulan Feghouli şık bir hareketle önünü açtı ve pasını çıkardı. Müsait durumdaki Emre Kılınç istediği kontrolü yapamayınca rakibine faul yaptı. 24' Galatasaray, Emre Akbaba'ya yapılan faul sonrası rakip yarı alanın ortalarından bir serbest vuruş kazandı. Feghouli'nin ortasında top Karagümrük savunmasında kaldı. 23' Bu kez Galatasaray'da sağ kanattan bindiren Linnes ortayı yaptı, arka direkte kaleci Viviano topun sahibi oldu.

22' Alparslan'ın sol kanattan ortasında Ryan Donk kafayla topu uzaklaştırdı. 20' Sağ kanattan içeri sokulan Ndao'nun penaltı noktasına doğru çıkardığı topa Aatıf hareketlenmişti ancak Galatasaray savunması son anda araya girerek tehlikeyi önledi. 19' Karşılaşmada ilk 20 dakika golsüz eşitlikle geçiliyor. Karagümrük'ün iptal edilen bir golü ve karşılıklı pozisyonlar var. 18' Galatasaray topu ön alana iyi taşısa da kaleye gitmekte zorlanıyor. 16' Galatasaray rakip ceza alanı çevresinde çok adamla baskı kuruyor. 15' Maçta tempo yeniden yükseldi. Her iki takım da gol için bastırıyor. 14' GOL İPTAL! VAR incelemesinin ardından Koray'ın ofsaytta olduğu tespit edildi ve Karagümrük'ün golü geçersiz sayıldı. Golsüz eşitlik sürüyor. 13' Oyun henüz başlamadı. Gol inceleniyor. 12' KORAY ATTI! Paslaşarakk kullanılan köşe vuruşu sonrası Balkovec sağ çaprazdan vurdu, Ndao'nun ayağından seken topu kale ağzında Koray Altınay ağlara yolladı: 1-0 12' MÜTHİŞ ŞUT! Balkovec'in ortasında savunmanın çizgiden çıkardığı topa ceza alanının ilk metrelerinden Biglia mükemmel vurdu, kaleci Okan aynı güzellikte bir kurtarışla topu kornere çeldi.