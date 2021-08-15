ÖZET | Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maç sonucu: 3-2

dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ahmed Musa'nın sağ çaprazdan ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Pesic, topu kontrol ettikten sonra kaleci Günay Güvenç'ten sıyrıldı. Bu oyuncunun altıpasın içinde yaptığı vuruşta son olarak Djilobodji'ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.