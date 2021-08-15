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ÖZET | Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maç sonucu: 3-2

15.08.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 1. haftasında Fatih Karagümrük evinde Gaziantep FK’yı ağırladı. Ev sahibi ekip ilk yarısını 2-1 önde kapattığı mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

ÖZET | Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maç sonucu: 3-2

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Gaziantep'i 3-2 mağlup etti.

İLK YARI

  1. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ahmed Musa'nın sağ çaprazdan ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Pesic, topu kontrol ettikten sonra kaleci Günay Güvenç'ten sıyrıldı. Bu oyuncunun altıpasın içinde yaptığı vuruşta son olarak Djilobodji'ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

  2. dakikada Gaziantep beraberliği sağladı. Ceza sahası içinde Efe Tatlı ile girdiği ikili mücadelede Dicko'nun yerde kalması üzerine maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sagal, kaleci Viviano ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-1.

  3. dakikada Fatih Karagümrük ikinci golü buldu. Biglia'nın savunmanın arkasına pasında kaleci Günay ile sağ çaprazda karşı karşıya kalan Erhun Öztümer, aşırtma vuruşunu yaptı. Pesic'in altıpasın içinde kafa vuruşuyla tamamladığı meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-1.

  4. dakikada Gaziantep ikinci gole yaklaştı. Olkowski'nin sağdan ortasında Sagal'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Viviano'dan seken meşin yuvarlak direkten döndü. Dicko'nun altıpasın içinden çıkardığı şutta top Viviano'da kaldı.

45+2. dakikada Gaziantep 10 kişi kaldı. Sagal'ın rakip ceza sahası çizgisi üzerinde Efe Tatlı'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır, Şilili oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun alanı dışına gönderdi. Sagal'ın 37. dakikadan bir sarı kartı bulunuyordu.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük 2-1 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

  1. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta sol kanattan ceza sahasına giren Kerim Frei, topu arka direkteki Ahmed Musa ile buluşturdu. Nijeryalı forvetin rakip 2 futbolcuyu çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

90+4. dakikada Gaziantep ikinci golü buldu. Kitsiou'nun uzun pasında Djilobodji'nin kafayla indirdiği top, Zukanovic'e çarpıp tekrar bu oyuncunun önünde kaldı. Djilobodji'nin çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fatih Karagümrük Gaziantep FK
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