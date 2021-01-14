SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. ÖZET | FC Santos - Boca Juniors maç sonucu: 3-0

ÖZET | FC Santos - Boca Juniors maç sonucu: 3-0

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.01.2021 09:01 | Son Güncelleme

Libertadores Kupası yarı final mücadelesinin ikinci maçında Brezilyalı ekip FC Santos, Arjantinli rakibi Boca Juniors'u farklı yenerek finale yükseldi.

ÖZET | FC Santos - Boca Juniors maç sonucu: 3-0

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) organize ettiği Libertadores Kupası yarı final mücadelesinin ikinci maçında, Kolombiyalı hakem Wilmar Roldan'ın hakemliğinde Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Vila Belmiro Stadı'nda FC Santos ile Boca Juniors karşı karşıya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynandı. Maçın ilk yarısının 16. dakikasında Santoslu Diego Pituca, rakip defans oyuncusunun eline çarpıp önünde kalan topu ağlara gönderdi: 1-0.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Santos, 49. dakikada sol kanattan gelişen atakta Yeferson Soteldo'nun ceza sahası içinden kaleye uzak noktadan gönderdiği şutun ağlarla buluşmasıyla ikinci golü buldu: 2-0. Brezilyalı ekip Santos, 51. dakikada Boca Juniors'un orta sahada atağını keserek kazandığı topla sağ kanattan gelişen atakta Lucas Braga Ribeiro'nun golüyle farkı üçe çıkardı: 3-0.

Maç, 3-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Böylece, Palmeiras'ın Arjantinli rakibi River Plate'i elemesinin ardından, Santos da Arjantinli rakibi Boca Juniors'ı eleyerek adını finale yazdırdı. İki takım, 6 Ocak'ta Boca Juniors'un sahası La Bombonera'da oynanan yarı final ilk mücadelesinde 0-0 berabere kalmıştı. 30 Ocak'ta Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda oynanacak Libertadores Kupası final maçında iki Brezilyalı takım mücadele edecek.

Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası finalinde iki Brezilyalı takım en son 2006 yılında karşı karşıya gelmiş ve Sao Paulo'yu yenen Internacional kupayı kaldırmıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Feyenoord'un hedefi Cenk TosunFeyenoord'un hedefi Cenk Tosun
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti
Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti
Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!
Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!
Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!
Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!
Fatih Terim ile yollar ayrılıyor! İşte detaylar...
Fatih Terim ile yollar ayrılıyor! İşte detaylar...
Emre Belözoğlu'ndan son dakika Diego Perotti açıklaması
Emre Belözoğlu'ndan son dakika Diego Perotti açıklaması
Beşiktaş çeyrek finalde!
Beşiktaş çeyrek finalde!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
F.Bahçe'den transferde ezeli rakibine dev çalım
F.Bahçe'den transferde ezeli rakibine dev çalım
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Rasim Ozan Kütahyalı: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelirsen...
Rasim Ozan Kütahyalı: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelirsen...
Oğulcan Çağlayan’a 6 maç ceza!
Oğulcan Çağlayan’a 6 maç ceza!
Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı!
Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | FC Santos - Boca Juniors maç sonucu: 3-0
Santos adını finale yazdırdı
53 yaşındaki Kazuyoshi Miura sözleşmesini uzattı
53 yaşındaki 'Kral Kazu'ya yeni sözleşme
Feyenoord'un hedefi Cenk Tosun
Feyenoord'un hedefi Cenk Tosun
Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Maradona'nın son görüntüleri yürek burktu...
Mesut Özil'den Fenerbahçe'nin yenildiği maç sonrası paylaşım
F.Bahçe'nin yenildiği maç sonrası paylaşım
El-Reyyan'ın yeni hocası Laurent Blanc
El-Reyyan'ın yeni hocası Laurent Blanc
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.