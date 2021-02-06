ÖZET | Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 20 yıllık yenilmezlik serisini geçen sezon bitiren Galatasaray bu sezon da Kadıköy'de sarı lacivertlileri 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mustafa Muhammet attı.
Fenerbahçe'nin 75. dakikada Ozan Tufan ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
9 maç aradan sonra yenilen Fenerbahçe, 48 puanda kaldı. Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Galatasaray ise 48 puana yükseldi ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
Fenerbahçe bir sonraki lig maçında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray, bir sonraki lig maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçının kadrosunda yer almadı.
Ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun oynayıp oynamayacağı uzun süre kamuoyunu meşgul etmişti.
Son ana kadar mücadeleye yetiştirilmeye çalışılan Gustavo, doktorların oynayamaz raporu üzerine kadroya dahil edilmedi.
Fenerbahçe, derbiye 4 futbolcusundan yoksun çıktı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide kadroya alınmadı.
Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanı yaşadı.
Transferi uzun süre konuşulan Mesut, Süper Lig'de ilk derbisine Galatasaray karşısında çıktı.
Mesut'un yanı sıra Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai de ilk kez derbi heyecanını Galatasaray'a karşı yaşadı.
Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Sinan Gümüş, yaklaşık 1 ay sonra kadroya alındı.
Ligde son olarak 11 Ocak'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında forma giyen Sinan, 14 Ocak'ta ise kupada Kasımpaşa maçında oynamıştı.
Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalan Sinan, Galatasaray karşısında ise forma bekledi.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya sağlık çalışanları da geldi.
Sarı-lacivertli kulüp, sağlık çalışanlarına moral olması adına bir süre önce Türkiye Futbol Federasyonuna böyle bir başvuru yapmıştı.
Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde yaklaşık 150 sağlık çalışanı localara alındı.
3' Fenerbahçe gole yaklaştı. Caner Erkin'in soldan attığı uzun topla taç çizgisinin yanından hareketlenen Samatta, kalesini terk eden Muslera'dan sıyrıldı. Sarı-lacivertli oyuncunun ceza sahası sol çaprazından boş kaleye gönderdiği top farklı şekilde auta gitti.
11' Ceza yayı önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
39' Sosa ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40' Sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Samatta'nın ceza sahası içinde kafa vuruşunda, Muslera'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.
(İkinci yarıdan dakikalar birazdan)
Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Valencia, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Samatta
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Sarrachi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed
Sarı kartlar: Dk. 17 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Dk. 28 Sarrachi (Galatasaray)
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