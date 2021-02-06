ÖZET | Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 20 yıllık yenilmezlik serisini geçen sezon bitiren Galatasaray bu sezon da Kadıköy'de sarı lacivertlileri 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mustafa Muhammet attı.

Fenerbahçe'nin 75. dakikada Ozan Tufan ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

9 maç aradan sonra yenilen Fenerbahçe, 48 puanda kaldı. Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Galatasaray ise 48 puana yükseldi ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Fenerbahçe bir sonraki lig maçında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray, bir sonraki lig maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

GUSTAVO KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçının kadrosunda yer almadı.

Ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun oynayıp oynamayacağı uzun süre kamuoyunu meşgul etmişti.