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ÖZET | Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 14.01.2021 22:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı lacivertliler Samatta'nın kafa vuruşu ile bulduğu golle Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek bir üst tura çıktı. Fenerbahçe - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ile tamamlandı. Sarı lacivertliler Kadıköy'de konuk ettiği Kasımpaşa'yı 51. dakikada Samatta'nın golü ile mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Fenerbahçe - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Fenerbahçe'ye turu getiren golü 51. dakikada Caner Erkin'in asisti sonrası Mbwana Samatta attı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 90. dakikada Aytaç Kara'ya yaptığı hareketten ötürü kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte adını çeyrek finale yazdırdı. Kasımpaşa'nın ise kupa macerası noktalanmış oldu.

TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALİSTLER

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 14.30'da çekilecek ve kura çekimine dair tüm detaylar anbean Sporx'te olacak.

Seri Başları
Başakşehir
Beşiktaş
Sivasspor
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Seri Başı Olmayan Takımlar
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Fenerbahçe
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Konyaspor

HARUN TEKİN İLK KEZ

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de forma giydi.

Bu sezon genç kaleci Altay Bayındır'ın arkasında yedek soyunan ve uzun süreli bir sakatlık yaşayan Harun, Kasımpaşa maçında Erol Bulut tarafından 11'de görevlendirildi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa karşısında kadroda yer almadı.

Sezon başında sık sık yedek kalan ve ligde son dönemde düzenli olarak forma giymeye başlayan Sadık, yaşadığı bel ağrısı sebebiyle Kasımpaşa maçında kadroda bulunmadı.

PELKAS DİNLENDİRİLDİ

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Kasımpaşa karşısında kadroda yer almadı.

Ligde son dönemde etkili bir performansa ima atan Pelkas, Kasımpaşa maçında teknik heyetin kararıyla dinlendirildi.

LEMOS 1.5 AY SONRA

Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos, yaklaşık 1,5 ay sonra sarı-lacivertli formayı terletti.

Genç stoper, ligde son olarak 29 Kasım'da Beşiktaş'a 4-3 kaybedilen maçta forma giymişti.

Söz konusu karşılaşmanın ardından olumsuz eleştiriler alan ve ağır bir sakatlık yaşayan Lemos, 1,5 ay sonra yeniden formasına kavuştu.

SAMATTA YENİDEN 11'DE

Fenerbahçe'nin sezon başında hücum yollarına yaptığı en önemli transfer olarak görülen Mbwana Samatta, uzun süre sonra 11'e döndü.

Tecrübeli golcü, son olarak kupada 24 Kasım'da Sivas Belediyespor'u 4-0 yendikleri maçta ilk 11'de oynamıştı.

Söz konusu karşılaşmanın ardından ağır bir sakatlık yaşayan ve son resmi mücadelelerde oyuna sonradan dahil olan Samatta, Kasımpaşa'ya karşı ise ilk 11'de başladı.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hodzic’in ceza sahası dışından çektiği şut az fakla üstten auta çıktı.
  2. dakikada Kasımpaşa’nın kazandığı serbest vuruşta, Yusuf’un ortasına iyi yükselen Hodzic’in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
  3. dakikada Caner’in ortasına penaltı noktasında Sinan vurdu, kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Dönen topa ceza sahası çizgisi üzerinde Mert Hakan vurdu, top Sinan’ın da müdahalesiyle kaleye yöneldi, Ertuğrul burada da gole izin vermedi.
  4. dakikada Yusuf Erdoğan’ın pasında Aytaç’ın ceza sahasına girer girmez çektiği sert şut direğin yanından auta çıktı.
    45+1. dakikada Mert Hakan’ın uzun pasında savunma arkasında Ferdi topla buluştu ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Ertuğrul, topa müdahale etti ve tehlikeyi savuşturdu.
    (İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Haram zıkkım olsun diyeceğim bir Galatasaraylı olarak,ama milattan önce Türkiye Kupası gören bu Camiayı düşündükçe;sadece penaltısı verilmeyen,Şereflice sahada mücadele eden Kasımpaşa için üzüldüm ve onlarla birlikte Allah Belanı versin Fenerasyon ve EzikŞikeBahçe diyorum...
kasımpaşanın yüzde milyon penaltısını gasp eden var ve ümit öztürk tüm spor severler tarafından öpülmüşsünüzdür.
kasımpaşa gol atmak için yüklenirken kale gibi duran bir savunmacı. .....ümit öztürk........
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