ÖZET | Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ile tamamlandı. Sarı lacivertliler Kadıköy'de konuk ettiği Kasımpaşa'yı 51. dakikada Samatta'nın golü ile mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Fenerbahçe - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Fenerbahçe'ye turu getiren golü 51. dakikada Caner Erkin'in asisti sonrası Mbwana Samatta attı.
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 90. dakikada Aytaç Kara'ya yaptığı hareketten ötürü kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte adını çeyrek finale yazdırdı. Kasımpaşa'nın ise kupa macerası noktalanmış oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 14.30'da çekilecek ve kura çekimine dair tüm detaylar anbean Sporx'te olacak.
Seri Başları
Başakşehir
Beşiktaş
Sivasspor
Alanyaspor
Seri Başı Olmayan Takımlar
Galatasaray
Fenerbahçe
Antalyaspor
Konyaspor
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de forma giydi.
Bu sezon genç kaleci Altay Bayındır'ın arkasında yedek soyunan ve uzun süreli bir sakatlık yaşayan Harun, Kasımpaşa maçında Erol Bulut tarafından 11'de görevlendirildi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa karşısında kadroda yer almadı.
Sezon başında sık sık yedek kalan ve ligde son dönemde düzenli olarak forma giymeye başlayan Sadık, yaşadığı bel ağrısı sebebiyle Kasımpaşa maçında kadroda bulunmadı.
Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Kasımpaşa karşısında kadroda yer almadı.
Ligde son dönemde etkili bir performansa ima atan Pelkas, Kasımpaşa maçında teknik heyetin kararıyla dinlendirildi.
Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos, yaklaşık 1,5 ay sonra sarı-lacivertli formayı terletti.
Genç stoper, ligde son olarak 29 Kasım'da Beşiktaş'a 4-3 kaybedilen maçta forma giymişti.
Söz konusu karşılaşmanın ardından olumsuz eleştiriler alan ve ağır bir sakatlık yaşayan Lemos, 1,5 ay sonra yeniden formasına kavuştu.
Fenerbahçe'nin sezon başında hücum yollarına yaptığı en önemli transfer olarak görülen Mbwana Samatta, uzun süre sonra 11'e döndü.
Tecrübeli golcü, son olarak kupada 24 Kasım'da Sivas Belediyespor'u 4-0 yendikleri maçta ilk 11'de oynamıştı.
Söz konusu karşılaşmanın ardından ağır bir sakatlık yaşayan ve son resmi mücadelelerde oyuna sonradan dahil olan Samatta, Kasımpaşa'ya karşı ise ilk 11'de başladı.
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