ÖZET | Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ile tamamlandı. Sarı lacivertliler Kadıköy'de konuk ettiği Kasımpaşa'yı 51. dakikada Samatta'nın golü ile mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Fenerbahçe - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Fenerbahçe'ye turu getiren golü 51. dakikada Caner Erkin'in asisti sonrası Mbwana Samatta attı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 90. dakikada Aytaç Kara'ya yaptığı hareketten ötürü kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte adını çeyrek finale yazdırdı. Kasımpaşa'nın ise kupa macerası noktalanmış oldu.

TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALİSTLER

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 14.30'da çekilecek ve kura çekimine dair tüm detaylar anbean Sporx'te olacak.

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HARUN TEKİN İLK KEZ

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de forma giydi.

Bu sezon genç kaleci Altay Bayındır'ın arkasında yedek soyunan ve uzun süreli bir sakatlık yaşayan Harun, Kasımpaşa maçında Erol Bulut tarafından 11'de görevlendirildi.