ÖZET | Fenerbahçe 2-1 Giresunspor

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler evinde Giresunspor 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 64. dakikasında Mesut Özil kaydetti. Giresunspor'da Ibrahima Balde, 39. dakikada penaltıda direğe takıldı. Giresunspor bu sezon ilk golünü 85. dakikada Souleymane Doukara ile attı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Kadıköy'de ilk golünü attı. Diego Rossi ise ilk asistini yaptı.Ayrıca sarı-lacivertliler, bu sezon bir maçın hem ilk yarı hem de ikinci yarısında gol atmayı başardı.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 13'e yükseltti. Giresunspor 1 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk olacak. Giresunspor, Kayserispor'u ağırlayacak.

PEREIRA'DAN FRANKFURT 11'İ

Teknik direktör Vitor Pereira, GZT Giresunspor'a karşı UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynadıkları kadroyu sahaya sürdü.

Pereira, söz konusu karşılaşmada rakibiyle berabere kalan ve oynadığı oyunla takdir toplayan kadrosunda değişikliğe gitmedi.

PEREIRA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, Başakşehir mücadelesine göre Giresunspor karşısında 4 değişiklikle çıkarken, 6 futbolcu kadroda yer almadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, Meyer’in yerine Mert Hakan’a, Muhammed’in yerine Mesut’a, Berisha’nın yerine Valencia’ya, Pelkas’ın yerine de Rossi’ye görev verdi. Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçına şu 11’le çıktı: “Altay- Serdar Aziz, Minjae Kim, Szalai, Osayi Samuel, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Mesut Özil, Valencia”

6 FUTBOLCU EKSİK

Fenerbahçe, Giresunspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; İrfan Can, Nazım, Tisserand ve Sosa sakatlıları sebebiyle forma giyemedi. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları sona eren ve çalışmalara başlayan Zajc ve Serdar Dursun kadroya dahil edilmedi.

MERT HAKAN İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, bu sezon Süper Lig’de ilk kez 11’de yer aldı.

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Giresunspor mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş ilk kez 11’de sahada yer alıyor. Daha önce Süper Lig’de oynanan müsabakalarda Yandaş, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, Sivasspor mücadelesinde ise Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından şans verilmemişti. Mert Hakan sadece Altay ve Başakşehir mücadelelerinde toplamda 27 dakika süre alırken, Pereira tarafından Giresunspor maçında 11’de şans verildi.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ

3' Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Rossi'nin ortasında arka direkte topa dokunan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

20' yapılan ortada Balde, meşin yuvarlağı Traore'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarı gitti.

22' solda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içinde uygun durumdaki Valencia'yı gördü. Valencia'nın şutunda, top yandan dışarı çıktı.

29' sağdan Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte müsait durumda Balde'nin şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.

33' Topla ceza sahasına giren Mesut Özil'in şık pasında, uygun durumda topla buluşan Rossi'nin şutunda top kalecide kaldı.

39' GZT Giresunspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Diabate'nin ortasında meşin yuvarlak Mert Hakan Yandaş'ın koluna çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada topun başına geçen Balde'nin şutunda, top direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

