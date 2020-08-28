ÖZET | Fenerbahçe-Alanyaspor: 1-1

Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayan ardından Topuk Yaylası'na geçen Fenerbahçe İlk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0'la geçen Erol Bulut'un ekibi, ikinci maçında ise Karagümrük ile 2-2 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
dakikada Alanyaspor öne geçti. Salih'in ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, içerde kimsenin müdahale edemediği topta kaleci Altay kontrpiyede kaldı ve meşin yuvarlak direkt ağlarla buluştu: 0-1.
dakikada Deniz Türüç'ün ara pasına hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
dakikada Rodrigues'in ortasında altıpas üzerinde Frey'in müsait durumda şutunda kaleci Ufuk Ceylan topu kontrol etti.
dakikada Rodrigues'in ceza sahası içine pasıyla topla buluşan Frey, sağ çaprazdan topu ceza sahası dışında müsait durumdaki Gustavo'ya çıkardı. Bu oyuncunun gelişine müsait durumda şutunda top kaleci Ufuk'ta kaldı.
dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan aşırtma vuruşun top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ilk yarısının son anlarında sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş, kenara değişiklik işareti yapılmasına rağmen sahaya döndü ve ilk yarıyı tamamladı. 26 yaşındaki futbolcu korner atışında Ceyhun Gülselam'ın sert müdahalesi sonrası yerde kalmıştı.
Fenerbahçe'de 2. yarıda oyuna giren Garry Rodrigues 63. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerine oyuna giren isim ise Miha Zajc oldu.
Maçın son anlarında her ne kadar Fenerbahçe baskı kurarak önemli pozisyonlar yakalasa da hem Zajc hem de Frey bunlar gole çeviremeyince sahadaki eşitlik bozulmadı. İki ekip de sahadan 1-1'lik skorla ayrılmak zorunda kaldı.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ferdi, Thiam
Alanyaspor: Marafona, Ahmet Gülay, Davidson, Efecan, Salih Uçan, Efkan, Juan Fran, Fatih Aksoy, Coulker, Ceyhun, Mustafa Pektemek
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