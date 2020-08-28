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ÖZET | Fenerbahçe-Alanyaspor: 1-1

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.08.2020 18:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin 10 günlük Topuk Yaylası kampı, bugün sona erdi. Sarı-Lacivertliler, kampta oynadığı hazırlık maçlarında İstanbulspor’u 4-0 yenerken, Karagümrük ile 2-2 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, kampın son gününde Erol Bulut’un eski takımı Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

ÖZET | Fenerbahçe-Alanyaspor: 1-1

Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayan ardından Topuk Yaylası'na geçen Fenerbahçe İlk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0'la geçen Erol Bulut'un ekibi, ikinci maçında ise Karagümrük ile 2-2 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Alanyaspor öne geçti. Salih'in ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, içerde kimsenin müdahale edemediği topta kaleci Altay kontrpiyede kaldı ve meşin yuvarlak direkt ağlarla buluştu: 0-1.

  2. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasına hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde auta gitti.

  3. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun klas şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

  1. dakikada Rodrigues'in ortasında altıpas üzerinde Frey'in müsait durumda şutunda kaleci Ufuk Ceylan topu kontrol etti.

  2. dakikada Rodrigues'in ceza sahası içine pasıyla topla buluşan Frey, sağ çaprazdan topu ceza sahası dışında müsait durumdaki Gustavo'ya çıkardı. Bu oyuncunun gelişine müsait durumda şutunda top kaleci Ufuk'ta kaldı.

  • dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan aşırtma vuruşun top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

  • dakikada Caner Erkin'in ceza sahası solundan sert ortasında altıpas üzerinde Zajc'ın kafasıyla dokunduğu top direk dibinden auta gitti.

    • Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

    MERT HAKAN KORKUTTU

    Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ilk yarısının son anlarında sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş, kenara değişiklik işareti yapılmasına rağmen sahaya döndü ve ilk yarıyı tamamladı. 26 yaşındaki futbolcu korner atışında Ceyhun Gülselam'ın sert müdahalesi sonrası yerde kalmıştı.

    RODRIGUES SAKATLANDI

    Fenerbahçe'de 2. yarıda oyuna giren Garry Rodrigues 63. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerine oyuna giren isim ise Miha Zajc oldu.

    Maçın son anlarında her ne kadar Fenerbahçe baskı kurarak önemli pozisyonlar yakalasa da hem Zajc hem de Frey bunlar gole çeviremeyince sahadaki eşitlik bozulmadı. İki ekip de sahadan 1-1'lik skorla ayrılmak zorunda kaldı.

    İLK 11'LER ŞU ŞEKİLDE

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ferdi, Thiam

    Alanyaspor: Marafona, Ahmet Gülay, Davidson, Efecan, Salih Uçan, Efkan, Juan Fran, Fatih Aksoy, Coulker, Ceyhun, Mustafa Pektemek

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