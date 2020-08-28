ÖZET | Fenerbahçe-Alanyaspor: 1-1

Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayan ardından Topuk Yaylası'na geçen Fenerbahçe İlk hazırlık maçı nda İstanbulspor'u 4-0'la geçen Erol Bulut'un ekibi, ikinci maçında ise Karagümrük ile 2-2 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Alanyaspor 'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan aşırtma vuruşun top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

dakikada Caner Erkin'in ceza sahası solundan sert ortasında altıpas üzerinde Zajc'ın kafasıyla dokunduğu top direk dibinden auta gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

MERT HAKAN KORKUTTU

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ilk yarısının son anlarında sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş, kenara değişiklik işareti yapılmasına rağmen sahaya döndü ve ilk yarıyı tamamladı. 26 yaşındaki futbolcu korner atışında Ceyhun Gülselam'ın sert müdahalesi sonrası yerde kalmıştı.

RODRIGUES SAKATLANDI

Fenerbahçe'de 2. yarıda oyuna giren Garry Rodrigues 63. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerine oyuna giren isim ise Miha Zajc oldu.

Maçın son anlarında her ne kadar Fenerbahçe baskı kurarak önemli pozisyonlar yakalasa da hem Zajc hem de Frey bunlar gole çeviremeyince sahadaki eşitlik bozulmadı. İki ekip de sahadan 1-1'lik skorla ayrılmak zorunda kaldı.

İLK 11'LER ŞU ŞEKİLDE

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ferdi, Thiam

Alanyaspor: Marafona, Ahmet Gülay, Davidson, Efecan, Salih Uçan, Efkan, Juan Fran, Fatih Aksoy, Coulker, Ceyhun, Mustafa Pektemek

