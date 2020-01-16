ÖZET | Fenerbahçe Beko 74-80 Barcelona maç sonucu

THY EuroLeague'de 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona takımını konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe 18 sayıdan geri dönerek son çeyrekte öne geçse de, İspanyol ekibi son dakikalardaki oyunuyla maçı 80-74'lük skorla kazandı. Fenerbahçe Beko - Barcelona maç özeti ve maç detayları haberimizde...
Fenerbahçe Beko, 3 maç sonra kaybederek 12. yenilgisini aldı. Barcelona ise üç maçlık yenilgi serisini sonlandırdı ve sezonun 14. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmaya 11-0'lık seriyle başlayan Barcelona, sarı-lacivertli takıma molayı aldırdı. Hücumda oldukça durgun oynayan Fenerbahçe Beko karşısında son bölümde farkı 14 sayıya (10-24) çıkaran Barcelona, ilk çeyreği 24-12 önde kapattı.
İkinci çeyrekte Kuric ve Delaney'le 3 sayılık basketler bulan Barcelona, 12. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 12-30. De Colo'nun devreye girmesiyle 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 14. dakikada farkı 10'a indirdi: 20-30. Savunmasını sertleştirerek farkı 18. dakika içinde 1 sayıya (34-35) kadar indiren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 42-39 geride gitti.
Üçüncü çeyrekte hücum ribaundlarında etkili olan ve Davies'le sayılar bulan Barcelona, 24. dakikada farkı 8 sayıya çıkarttı: 43-51. Sloukas ve Nunnally ile etkili olan Fenerbahçe Beko farkı indirmesine rağmen Claver'in skorer oyunuyla İspanyol temsilcisi final periyoduna 61-56 önde girdi.
Final periyoduna sert savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, 6-0'lık seriyle 32. dakikada ilk kez öne geçti: 62-61. Delaney'in içerden ve dışarıdan attığı basketlerle kontrolü tekrar eline alan Barcelona, 36. dakikada 71-64'lük üstünlük yakaladı. Vesely'nin 5 faul alarak kenara gelmesiyle hücumda etkisi azalan Fenerbahçe Beko karşısında Barcelona, Delaney'in 3 sayılık basketiyle farkı bitime 2.5 dakika kala çift hanelere çıkardı: 66-76. Fenerbahçe Beko farkı indirse de üstünlüğünü koruyan Barcelona, sahadan 80-74 galip ayrıldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Ioannis Foufis (Yunanistan)
Fenerbahçe Beko: Westermann, De Colo 12, Datome 7, Williams 7, Thomas 2, Nunnally 11, Melih Mahmutoğlu, Sloukas 14, Vesely 7, Ali Muhammed 2, Lauvergne, Kalinic 12
Barcelona: Hanga 6, Higgins 12, Claver 17, Mirotic 12, Davies 12, Oriola 2, Abrines, Delaney 14, Kuric 5, Tomic
Devre: 39-42
Beş faulle oyundan çıkan: 36.44 Vesely (Fenerbahçe Beko)
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