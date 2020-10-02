SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. ÖZET | Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77-63

ÖZET | Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77-63

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.10.2020 23:20 | Son Güncelleme

THY EuroLeague'de sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız karşılaştı. Sarı lacivertliler, Sırp ekibini 77-63 mağlup etti. Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maç özeti ve maçın detayları haberimizde

ÖZET | Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77-63

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 77-63 yendi. Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maç özeti ve maçın detayları haberimizde

Karşılaşmanın ilk dakikalarında üst üste iki üç sayılık basket atarak 8-3 öne geçen Kızılyıldız mts karşısında Fenerbahçe Beko, Barthel'in faul atışlarını sayıya çevirmesiyle 6. dakikada skoru 10-10 yaptı. Vesely'nin basketiyle 12-10 öne geçen sarı-lacivertli ekip, dış atışlarda da etkili olarak 8. dakikada farkı 5'e (18-13) çıkardı. Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in peş peşe üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 24-20 önde tamamladı.

Üstünlüğünü ikinci periyotta da devam ettiren Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı azaltmasına izin vermedi ve soyunma odasına 42-30 üstün gitti.

Savunmadaki etkili oyununu üçüncü çeyrekte de sürdüren sarı-lacivertli ekip, özellikle Brown ve Ulanovas'ın basketleriyle farkı yeniden açtı ve son periyoda 57-41 önde girdi.

Son çeyreğe etkili başlayan Kızılyıldız mts, farkı 11 sayıya indirdi: 57-46. Kısa sürede toparlanan Fenerbahçe Beko, 38. dakikada farkı yeniden 15 sayıya yükseltti: 72-57. Pota altından kolay sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 77-63 galip ayrıldı.

Ağustos ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kızılyıldız mts oyuncusu Michael Ojo ve mayısta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren CSKA Moskova Basketbol Takımı Doktoru Roman Abzhelilov anısına karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Milan Nedovic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Vesely 8, Ulanovas 13, Brown 17, De Colo 12, Barthel 5, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 3, Eddie 5, Ali Muhammed 11, Ahmet Düverioğlu 1

Kızılyıldız mts: Hall 12, Loyd 15, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Kuzmic 7, Walden 9, Davidovac 5, Reath 4, Dobric 6, Simonovic

  1. Periyot: 24-20

Devre: 42-30

  1. Periyot: 57-41
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip... Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip...
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli olduEmre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
Sergen Yalçın'dan sürpriz 11Sergen Yalçın'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Dünya yıldızı ile anlaşma sağlandı! Yer yerinden oynayacak!
Dünya yıldızı ile anlaşma sağlandı! Yer yerinden oynayacak!
Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor...
Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor...
Fransızlar G.Saray'daki ayrılığı duyurdu!
Fransızlar G.Saray'daki ayrılığı duyurdu!
CANLI | Gaziantep FK-Trabzonspor
CANLI | Gaziantep FK-Trabzonspor
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Yılın bombası Cavani'den haber var!
Yılın bombası Cavani'den haber var!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77-63
Fenerbahçe, ilk haftada kazandı
Fenerbahçe'den Douglas Costa bombası!
Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor...
Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacak! (Selçuk Şahin kimdir?)
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
Fenerbahçe'de Papiss Cisse'nin lisansı çıktı
Fenerbahçe'de Cisse'nin lisansı çıktı
Erol Bulut, Samatta'yı ilk 11'de oynatacak
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe Papiss Cisse transferini açıkladı (Papiss Cisse kimdir?)
Fenerbahçe Papiss Cisse'yi duyurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.