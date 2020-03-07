ÖZET | Fenerbahçe-Denizlispor maç sonucu: 2-2 (Süper Lig)

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe-Denizlispor maçı oynandı. Karşılaşmaya iki takım da iyi başladı.

14'te Barrow'un kafasını Altay ayaklarıyla kurtardı. 21. dakikada bu kez Fenerbahçe atağında Mehmet Ekici'nin savunmaya çarpan şutunu Stachowiak köşeden kornere çeldi. 1 dakika sonra ise Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

TOLGAY ARSLAN ATILDI, DENİZLİSPOR 1-1'İ BULDU

24'te Denizlispor atağında kaleci Altay'ı geçen topu Serdar Aziz çıkardı. 41. dakikada VAR incelemesi sonrası Tolgay Arslan, topu ceza sahasında elle kestiği gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Denizlispor penaltı kazandı. Topun başına geçen Murawski ilk yarının 1-1 bittiğini ilan etti.

SERDAR AZİZ'İN GOLÜ VAR'A TAKILDI

İkinci devreye eksik Fenerbahçe etkili başladı. 51'de Serdar Aziz'in attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. 75. dakikada Zeki Yavru'nun sağ kanattan yaptığı ortaya ön direkte kafayı vuran Mustafa Yumlu, Denizlispor'u deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

90'da Tolga Ciğerci'nin kullandığı kornerde kafayı vuran Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye 2-2'lik eşitliği ve 1 puanı getiren isim oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 40, Denizlispor ise 28 yaptı.

