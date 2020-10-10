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ÖZET | Fenerbahçe - İstanbulspor: 3-2

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.10.2020 19:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçını Mert Hakan, Sinan Gümüş ve Papiss Cisse'nin golleriyle 3-2 kazandı. Fenerbahçe - İstanbulspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Fenerbahçe - İstanbulspor: 3-2

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı. Fenerbahçe - İstanbulspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 7. dakikada Sinan Gümüş, 67. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 77. dakikada Papiss Cisse'den geldi. İstanbulspor'un sayılarını ise 40. dakikada Rroca ve 42. dakikada kendi kalesine Lemos attı.

EROL BULUT YENİ SİSTEM DENEDİ

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Lemos, Mert Hakan, Sosa, Sinan Gümüş, Cisse ve Kemal Ademi maça 11'de başladı ve Erol Bulut farklı bir dizilişi denedi. Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş, mücadelede attıkları gollerin yanında bir de asist yaptı.

Sarı-lacivertliler sahaya, Harun Tekin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Sinan Gümüş, Papiss Cisse ve Kemal Ademi 11'iyle çıktı.

Konuk İstanbulspor ise Alperen Uysal, Patrick, Welington, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Onur Ergün, Egehan Gök, Eslem Öztürk, Rroca, Abazaj, Papa ilk 11'iyle sahada yer aldı.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR ÖZET

Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe, 8. dakikada Ademi'nin pasında Sinan Gümüş'ün gelişine şutuyla 1-0 öne geçti.

  1. dakika İstanbulspor beraberlik golünü buldu. Sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde kafayla aşırtılan topu arka direkte Rroca ağlara gönderdi ve İstanbulspor eşitliği yakaladı: 1-1.

  2. dakikada İstanbulspor öne geçti. Sağdan Rroca'nın sert ortasında Lemos'un ceza sahası içinde ters vuruşunda skor 2-1'e geldi.

İlk yarı İstanbulspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda rakip yarı alana yerleşen Fenerbahçe, 66. dakikada Sinan Gümüş'ün arka direğe pasında Mert Hakan Yandaş'ın gelişine vuruşuyla beraberliği yakaladı: 2-2.

  1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada Gustavo'nun kazandığı topla atağa kalkan sarı-lacivertliler, ceza sahası sol çaprazda Cisse'nin vuruşuyla öne geçti: 3-2.

Sarı-lacivertlilerde 58. dakikada Sosa'nın yerine Tolga Ciğerci, 77. dakikada ise Harun Tekin, Mert Hakan Yandaş ve Papiss Cisse'nin yerine Oytun Özdoğan, Serhat Ahmetoğlu ve Eyüp Akcan oyuna dahil oldu.

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