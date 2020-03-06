ÖZET | Fenerbahçe Öznur Kablo 73 - 65 Çankaya Üniversitesi

Salon: Atatürk
Hakemler: Murat Ciner xx, Egemen Ercan xx, Halil Erkoç xx
Fenerbahçe: Elizabeth xx 18, Olcay xx 2, Sevgi xx 9, Tuğçe xx 8, Chelsea xx 10, Cecilia xx 10, Irene xx 14, Lauranicholls xx 2
Başantrenör: Victor Lapena
Çankaya Üniversitesi: Özge xx, Latanya xx 14, Tuğçe xx, Derin xx 9, Aija xx 17, Shavonte xx 12, Bahar xx 5, Rochelle xx 8, Nilay xx
Başantrenör: Çağrı Özek
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