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ÖZET | Fenerbahçe Öznur Kablo 73 - 65 Çankaya Üniversitesi

BASKETBOL HABERLERİ  | 06.03.2020 09:19 | Son Güncelleme

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Fenerbahçe Öznür Kablo, Çankaya Üniversitesi’ni 73-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

ÖZET | Fenerbahçe Öznur Kablo 73 - 65 Çankaya Üniversitesi

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLA 73 - 65 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

Salon: Atatürk
Hakemler: Murat Ciner xx, Egemen Ercan xx, Halil Erkoç xx

Fenerbahçe: Elizabeth xx 18, Olcay xx 2, Sevgi xx 9, Tuğçe xx 8, Chelsea xx 10, Cecilia xx 10, Irene xx 14, Lauranicholls xx 2
Başantrenör: Victor Lapena

Çankaya Üniversitesi: Özge xx, Latanya xx 14, Tuğçe xx, Derin xx 9, Aija xx 17, Shavonte xx 12, Bahar xx 5, Rochelle xx 8, Nilay xx
Başantrenör: Çağrı Özek

    1. Periyot: 16-16
      Devre: 40-34 (Fenerbahçe Öznür Kablo lehine)
  2. Periyot: 56-48 (Fenerbahçe Öznür Kablo lehine)
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Fenerbahçe Öznur Kablo Çankaya Üniversitesi

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