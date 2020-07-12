ÖZET | Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2

Süper Lig'de 32. haftanın en önemli mücadelelerinden birinde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Sivasspor'u ağırladı. İki takımın Avrupa kupalarına ve özellikle de Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma amacında olmasından dolayı da ayrı bir anlama sahip olan mücadele 1-2'lik skorla sonuçlandı.

MAÇ BAŞLADI

7' Emre Kılınç ceza sahası içinde yer kaldı. Hakem Ali Palabıyık'ın kararı penaltı...

GOL! 9' Arouna Kone penaltıyı gole çevirdi ve Sivasspor 1-0 öne geçti.

Sol çaprazdan ceza alanına giren Emre Kılınç, Ozan'ın kayarak müdahalesinden şık bir vücut çalımıyla kurtulmak istedi ancak yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık hemen önündeki pozisyon için tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

14' Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın ortasında Arouna Kone arka direkte bomboş istediği gibi vuramadı ve topu auta gönderdi. Kone adeta boş kaleye kaçırdı.

16' Hasan Ali'nin sol kanattan ortasına ceza alanında Muriç kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

GOL! 27' Deniz Türüç Fenerbahçe adına beraberliği getiren golü attı. Simon Falette'in savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Deniz Türüç, rakiplerini ekarte ederek sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.