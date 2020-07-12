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ÖZET | Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.07.2020 22:55 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 32. haftada Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Sivasspor'u ağırladı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maç 1-2'lik skorla sonuçlandı.

Süper Lig'de 32. haftanın en önemli mücadelelerinden birinde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Sivasspor'u ağırladı. İki takımın Avrupa kupalarına ve özellikle de Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma amacında olmasından dolayı da ayrı bir anlama sahip olan mücadele 1-2'lik skorla sonuçlandı.

MAÇ BAŞLADI

7' Emre Kılınç ceza sahası içinde yer kaldı. Hakem Ali Palabıyık'ın kararı penaltı...

GOL! 9' Arouna Kone penaltıyı gole çevirdi ve Sivasspor 1-0 öne geçti.

Sol çaprazdan ceza alanına giren Emre Kılınç, Ozan'ın kayarak müdahalesinden şık bir vücut çalımıyla kurtulmak istedi ancak yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık hemen önündeki pozisyon için tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

14' Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın ortasında Arouna Kone arka direkte bomboş istediği gibi vuramadı ve topu auta gönderdi. Kone adeta boş kaleye kaçırdı.

16' Hasan Ali'nin sol kanattan ortasına ceza alanında Muriç kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

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GOL! 27' Deniz Türüç Fenerbahçe adına beraberliği getiren golü attı. Simon Falette'in savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Deniz Türüç, rakiplerini ekarte ederek sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

40' Vedat Muriç, Sivasspor savunmasının hatasını değerlendirmek isterken Appindangoye'yle olan mücadelesinde yerde kaldı. Fenerbahçeliler penaltı beklerken, Ali Palabıyık oyunu hakem atışıyla başlattı.

GOL! 44' Yatabare’nin kafayla indirdiği topla buluşan Emre’nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

İlk yarı 2-1 Sivasspor üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' Ali Palabıyık'ın düdüğüyle karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi Fenerbahçe başladı.

47' Sivasspor'da Emre'nin savunma arkasına attığı pasta Uğur topu bekletmeden sol kanattan içeri gönderdi, Altay çıkarak topa sahip oldu.

50' Fenerbahçe'de sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda top Kone'den sekip Ferdi'nin önüne düştü. Ferdi bekletmeden şutunu çekti, top üstten auta gitti.

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51' Sivasspor'da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Appindangoye penaltı noktasında kafa vuruşunu yaptı, Altay üstüne gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

63' Fenerbahçe'de Ömer Faruk yerini Emre'ye, Tolgay yerini Rodrigues'e bıraktı.

68' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Emre Belözoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında, Mamadou Samassa çift yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

69' Fenerbahçe'de Ferdi, Yatabare'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

75' Sivasspor'da Fatih Aksoy, Ozan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

76' Emre Belözoğlu'nun kullandığı frikik, barajdan döndü ve pozisyon uzaklaştırıldı.

81' Mert Hakan Yandaş oyundan çıktı yerine Erdoğan Yeşilyurt girdi.

84' Fenerbahçe'de Falette sakatlandı ve kenara geldi, Tolga Ciğerci oyunda.

89' Erdoğan Yeşilyurt, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Luis Gustavo araya girdi ve topu taça attı.

90' Sivasspor'un kalecisi Samassa, zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü ve haftaya oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

90' Maça en az +4 dakika ilave edildi.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında tehlikeli atak olmadı ve maç Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Fenerbahçe:Altay Bayındır - Nabil Dirar - Ozan Tufan - Hasan Ali Kaldırım - Simon Falette - Deniz Türüç - Ömer Faruk Beyaz - Ferdi Kadıoğlu - Luiz Gustavo - Tolgay Arslan - Vedat Muriqi

Sivasspor:Mamadou Samassa - Marcelo Goiano - Aaron Appindangoye - Caner Osmanpaşa - Uğur Çiftçi - Claudemir - Isaac Cofie - Mert Hakan Yandaş - Mustapha Yatabare - Arouna Kone - Emre Kılınç

Goller: Kone (pen), Emre(Sivasspor), Deniz Türüç (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Ozan Tufan,Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Emre Kılınç,Fatih Aksoy,Samassa (Sivasspor)

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