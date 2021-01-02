ÖZET | Galatasaray 0-0 Antalyaspor

Süper Lig'in 16. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray - Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray'da Emre Kılınç, Amilton'a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Marcao, bu pozisyondan 4 dakika sonra sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Arda Turan da 81. dakikadaki itirazı sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düşen bir diğer sarı kırmızılı oyuncu oldu.

Radamel Falcao ise 46. dakikada girdiği maçta 74. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 15 maçta 30 puana yükseldi ve 1 maç fazlası olan lider Alanyaspor ile puanını eşitledi. Antalyaspor ise üst üste 2 mağlubiyet sonrası puanla tanışarak 18 puana yükseldi.

Galatasaray, ligde bir sonraki maçında 5 Ocak Salı günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor ise 6 Ocak Çarşamba günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

RYAN DONK BU KEZ ORTA SAHADA

Galatasaray'da uzun zamandır stoperde değerlendirilen Ryan Donk, orta sahada mücadele etti.