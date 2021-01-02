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ÖZET | Galatasaray 0-0 Antalyaspor

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.01.2021 21:01 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar 10 kişi kaldığı maçta Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray - Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Galatasaray 0-0 Antalyaspor

Süper Lig'in 16. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray - Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray'da Emre Kılınç, Amilton'a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Marcao, bu pozisyondan 4 dakika sonra sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Arda Turan da 81. dakikadaki itirazı sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düşen bir diğer sarı kırmızılı oyuncu oldu.

Radamel Falcao ise 46. dakikada girdiği maçta 74. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 15 maçta 30 puana yükseldi ve 1 maç fazlası olan lider Alanyaspor ile puanını eşitledi. Antalyaspor ise üst üste 2 mağlubiyet sonrası puanla tanışarak 18 puana yükseldi.

Galatasaray, ligde bir sonraki maçında 5 Ocak Salı günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor ise 6 Ocak Çarşamba günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

RYAN DONK BU KEZ ORTA SAHADA

Galatasaray'da uzun zamandır stoperde değerlendirilen Ryan Donk, orta sahada mücadele etti.

Sezonun dikkati çeken performanslarından birini sergileyen Taylan Antalyalı, sarı kart cezası nedeniyle Akdeniz temsilcisine karşı forma giyemedi. Fatih Terim de kariyerinde orta sahada da görev yapan Hollandalı futbolcuyu Taylan'ın yerine çekti.

Stoperde Donk'tan boşalan yeri ise Luyindama aldı.

FALCAO 29 DAKİKA SAHADA KALDI

Galatasaraylı Radamel Falcao, Antalyaspor maçında 29 dakika sahadan kalmasının ardından sakatlanarak saha kenarına geldi.

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısına oyuna dahil olan Radamel Falcao, maçın 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına geldi.

65 günlük aranın ardından Trabzonspor karşısında ilk kez forma giyen ve 5 dakika sahada kalan Radamel Falcao, Antalyaspor karşısında büyük bir talihsizlik yaşadı.

Maça yedek kulübesinde başlayan ancak karşılaşmanın ikinci yarısının 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına gelen Radamel Falcao daha önce sakatlık yaşadığı üst adele kısmını tutarak sahadan ayrıldı.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde ceza sahası sol çaprazda topu alan Belhanda çok sert bir şut çıkardı ancak kaleci Boffin soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

  • dakikada Saracchi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top yandan auta gitti.

  • dakikada Saracchi'nin soldan ceza sahasına girdikten sonra ortaladığı topla Belhanda kafayla vurdu ancak kaleci Boffin yavaş gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

    • Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

    1. dakikada ceza sahasında verkaç yapmak isteyen Oğulcan Çağlayan, rakibinden seken topu yeniden önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

    2. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Belhanda'nın vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.

    3. dakikada Arda Turan'ın soldan içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde ön direkteki Oğulcan vurdu ancak kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    4. dakikada Saracchi'nin soldan ortasında ön direkteki Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla vurduğu topu kaleci Boffin kontrol etti.

    Müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.

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