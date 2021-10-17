ÖZET | Galatasaray 1-0 Konyaspor

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılar Konya temsilcisini tek golle geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray - Konyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray'a galibiyeti getiren gol, 4. dakikada Mustafa Muhammed'den geldi. Mısırlı golcü böylece, Şubat ayından bu yana ilk kez üst üste 2 maçta ağları sarsmış oldu. Aynı zamanda bu gol, Galatasaray'ın bu sezon en erken attığı gol oldu.

Üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 17 yaptı ve ligde 5. sıraya yerleşti. Bu sezon ilk yenilgisini alan Konyaspor ise 14 puanla 8. sırada kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına gidecekken, Konyaspor evinde Kayserispor'u konuk edecek.

FATİH TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Nef Stadı'nda yapılan müsabakaya sarı-kırmızılı takım Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Ryan Babel, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ile Mbaye Diagne bekledi.

Fatih Terim, milli maç arası öncesinde son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Babel ile Feghouli'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Rize temsilcisiyle yapılan müsabakada kırmızı kart gören Berkan Kutlu'dan ise cezası nedeniyle yararlanamadı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Babel, Feghouli ve Berkan Kutlu'nun yerine Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu 11'de sahaya sürdü.

BOEY RİSKE EDİLMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, sağ bek Sacha Boey'i riske etmedi.

Kas sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Fransız sağ bek, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova ve Süper Lig'deki Beşiktaş derbisi öncesinde sakatlığının tekrar etmesi riskine karşı kadroya alınmadı.

FATİH TERİM'E DESTEK

Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim'e maç öncesinde büyük destek verdi.

Tecrübeli teknik direktörü tribüne çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, Terim lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.

KONYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Yeşil-beyazlı takım, Galatasaray karşısına İbrahim Sehic, Nejc Skubic, Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Çalık, Guilherme Sitya, Oğulcan Ülgün, Serdar Gürler, Endri Çekici, Amir Hadziahmetovic, Zymer Bytyqi, Amar Rahmanovic 11'i ile çıktı.

Konya temsilcisinin yedek kulübesinde Erten Ersu, Adil Demirbağ, Marin Anicic, Soner Dikmen,

Öte yandan karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Doğan Küçükduru için saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇ ÖZETİ

4' sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor savunmasının hatasında golü buldu. Savunma arkasına atılan topta konuk takım savunma oyuncusu Skubic ile kalecisi Sehic bir anlaşmazlık yaşadı. Araya giren Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı kaptıktan sonra boş kaleye gönderdi. Pozisyonda Sehic'e faul yapıldığı gerekçesiyle Konyasporlu futbolcular ve teknik heyet, itirazda bulundu ancak VAR kontrolünün tamamlanmasıyla hakem Arda Kardeşler golün geçerli olduğunu belirterek santra noktasını gösterdi: 1-0.

23' Konyaspor'un çıkarken kaptırdığı topla hızla atağa kalkan Galatasaray'da savunma arkasına sarkan Halil Dervişoğlu, kaleci Sehic'in önde olduğunu görerek ceza sahası önünde aşırtma vuruş yaptı. Ancak Bosna Hersekli file bekçisi son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

35' soldan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, bir rakibini geçerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

37' Cicaldau'nun sağ kanattan kullandığı faulde top penaltı noktası civarındaki Mustafa Muhammed'de kaldı. Mısırlı futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

41' ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Nef

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Morutan, Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Çalık, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Serdar Gürler, Endri Çekici, Hadziahmetovic, Bytyqi, Rahmanovic

Gol: Dk. 4 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 7 Sehic, Dk. 7 İlhan Palut (Teknik direktör) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 9 Taylan Antalyalı (Galatasaray)

