ÖZET | Galatasaray 1-2 PSV Eindhoven

Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu'nda Galatasaray, 5-1'in rövanşında PSV Eindhoven'i ağırladı. Türk Telekom Stadı'nın zeminin bakımda olması nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan 2-1'lık skorla konuk ekip PSV Eindhoven oldu.

Galatasaray tek golü 84. dakikada oyuna ikinci yarı giren Mbaye Diagne'den geldi.

PSV Eindhoven'in gollerini 37. dakikada Chukwunonso Madueke ve 59. dakikada Marco van Ginkel kaydetti. Konuk ekip PSV'de Olivier Boscagli 74. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

GALATASARAY'IN YENİ RAKİBİ ST. JOHNSTONE

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray, 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak. İlk maç 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Rövanş 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.

TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında PSV Eindhoven'la karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk maça göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmada ilk 11'de görev alan Alpaslan Öztürk, Arda Turan ve Ryan Babel, İstanbul'daki ikinci maçta yedek soyundu. Terim, bu üç oyuncunun yerine Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz ve De Andre Yedlin'e forma verdi.

Terim ayrıca ilk maçta Hollanda'ya götürmediği Mbaye Diagne'yi rövanşta maç kadrosuna alarak yedek soyundurdu.

YENİ TRANSFER İLK KEZ SAHADA

Galatasaray'ın Ankara Keçiörengücü'nden transfer ettiği Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Geçen sezonu TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde tamamlayan 21 yaşındaki Ümit Milli futbolcu, teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk kez PSV Eindhoven karşılaşmasında görevlendirildi.

TARAFTARLAR TRİBÜNDE

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla maçlara seyirci alınmamasının ardından takımlarından uzak kalan Galatasaraylı taraftarlar, PSV Eindhoven maçıyla birlikte tribünlere geri döndü.

Stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında tribünlere giren taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın ısınmak için sahaya çıkmasıyla birlikte desteklerini gösterirken, stat önünde de takım otobüsünü coşkuyla karşıladı.

SCHMIDT'TEN TEK DEĞİŞİKLİK

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, İstanbul'da oynanan rövanş maçında kadroda tek değişiklik yaptı.

Alman teknik adam, ilk maçta görev yapan Yorbe Vertessen'in yerine Cody Gakpo'yu görevlendirdi.

GALATASARAY - PSV EINDHOVEN MAÇ ÖZETİ

26' sol tarafta topla buluşarak ceza sahasına giren Gakpo, önündeki iki Galatasaraylı oyuncudan sıyrılarak şutunu çekti, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

37' PSV Eindhoven öne geçti. Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Muslera'nın yumruklayarak ceza sahası dışına gönderdiği meşin yuvarlağa Madueke uzaktan sert vurdu, Marcao'ya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

PSV Eindhoven ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

46' Kerem'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Babel'in uzaktan sert şutunda top üstten auta çıktı.

58' Van Ginkel, ceza yayı üzerinde rakibini çalımladıktan sonra pasını Zahavi'ye çıkardı. Zahavi'nin sağ çaprazdan sert vuruşunu kaleci Muslera kornere çeldi.

59' PSV farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Götze'nin ortasında kale sahası önünde topa dokunan Van Ginkel farkı 2'ye çıkaran golü attı: 0-2.

74' sarı kartı bulunan PSV'li oyuncu Boscagli, Diagne'ye yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

75' sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Aytaç Kara'nın şutu az farkla üstten auta çıktı.

84' Galatasaray farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir'in ön direğe ortasında Diagne'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)

GALATASARAY: Muslera- Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 75 Atalay Babacan), Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç (Dk. 67 Emre Akbaba), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Babel), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 67 Arda Turan), Mohamed (Dk. 46 Diagne)

PSV EINDHOVEN: Drommel- Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze, Van Ginkel (Dk. 69 Pröpper), Madueke (Dk. 69 Mauro Junior), Zahavi (Dk. 75 Viergever), Gakpo (Dk. 90+1 Bruma)

GOLLER: Dk. 37 Madueke, Dk. 59 Van Ginkel (PSV Eindhoven)

KIRMIZI KART: Dk. 74 Boscagli (PSV Eindhoven)

SARI KART: Aytaç Kara (Galatasaray)



