ÖZET | Galatasaray 3-0 Hatayspor

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-0'lk skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mbaye Diagne, 64. dakikada kendi kalesine Pablo ve 90+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.
Hatayspor, 80. dakikada Gökhan Karadeniz'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
Üst üste 2. kez kazanan ve son 6 maçta 16 puan toplayan Galatasaray, puanını 23'e çıkardı ve lider Alanyaspor ile puanını eşitledi. Ligdeki 2. mağlubiyetini alan Hatayspor, 12 puanda kaldı.
Galatasaray, hafta içinde Darıca Gençlerbirliği ile kupa maçına çıktıktan sonra ligde Karagümrük'e konuk olacak. Hatayspor ise gelecek hafta BB Erzurumspor'u ağırlayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte yeni tip koronavirüsü atlatan Arda Turan, Younes Belhanda ve Okan Kocuk müsabaka kadrosuna girdi. Koronavirüs testleri negatife dönen ve karantina süresi sona eren üç futbolcu müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
Galatasaray'da Radamel Falcao, Marcelo Saracchi, Ryan Babel ve Omar Elabdellaoui, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Falcao ve Saracchi ile koronavirüs protokolüne takılan Elabdellaoui'nin yanı sıra koronavirüsü atlatarak takımla çalışmalara başlayan Babel, Hatay temsilcisine karşı forma giyemedi.
1' İlk düdük geldi, mücadele başladı...
6' Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Munir tek yumrukla uzaklaştırdı.
8' Galatasaray'da Mbaye Diagne, Selim Ilgaz'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
9' HATAYSPOR'DAN TEHLİKE! Selim'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.
12' Galatasaray'da Linnes'in sağ kanattan yaptığı ortasını Hatayspor savunması uzaklaştırdı.
15' Hatayspor'da Akintula sol kanattan ceza sahasına girmeyi denedi ama Marcao izin vermedi.
25' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diagne'nin vuruşu üstten auta gitti.
30' Galatasaray'da Emre Kılınç sol kanattan son çizgiye indi ama topu oyun alanı içinde tutamadı, aut.
32' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Feghouli'nin ortasını ceza sahasının uzak köşesinde kontrol eden Diagne'nin vuruşu direğe çarpıp ağlarla buluştu!
36' Kullanılan köşe vuruşunu Hatayspor savunması uzaklaştırdı.
42' Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunu Hatayspor savunması uzaklaştırdı.
43' Galatasaray bu defa sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. Sarı-kırmızılılar rakibini ablukaya aldı.
İLK YARI SONUCU: Galatasaray 1-0 Hatayspor
47' Emre Taşdemir'in ceza sahasının solundan çektiği şut üstten dışarı gitti.
50' Galatasaray'da Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı ortası kaleci Munir'de kaldı.
51' GALATASARAY NET FIRSATI HARCADI! Emre Akbaba'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Diagne altıpasın üzerinden auta attı.
56' Galatasaray'da Oğulcan'ın sağ kanattan yaptığı ortası kaleci Munir'de kaldı.
61' HATAYSPOR'DAN NET FIRSAT! Selim Ilgaz'ın ceza sahasının sağından çektiği şutu direk dibinden dışarı çıktı.
64' GALATASARAY FARKI İKİYE ÇIKARDI! Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşun ardından Oğulcan'ın uzak köşedeki kafa vuruşu savunmadaki Pablo Santos'a çarptı ve top ağlarla buluştu!
70' Hatayspor'da Boupendza'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Fatih'in kucağında kaldı.
79' HATAYSPOR 10 KİŞİ! Gökhan Karadeniz, az önce oyuna giren Etebo'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.
85' Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Sekidika kafayı vurdu, şutu kaleci Munir'in kucağında kaldı.
86' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Ceza sahasının solunda topla buluşan Emre Akbaba'nın vuruşu yandan dışarı çıktı.
93' VAR GOLÜ VERDİ! Pozisyon öncesinde Ali Yavuz'un ofsaytta olmadığı tespit edildi ve Kerem'in attığı gol geçerli sayıldı. Galatasaray 3-0 önde!
MAÇ SONUCU: Galatasaray 3-0 Hatayspor
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Erkan Özdamar, Kemal Yılmaz, Abdullah Bora Özkara
Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Diagne
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Burak Can Çamoğlu, Rayane, Sackey, Traore, Selim Ilgaz, Akintole, Diouf
Gol: Dk. 32 Diagne (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 9 Diagne, 64 Oğulcan, 90+3 Kerem (Galatasaray)
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