ÖZET | Galatasaray 3-0 Hatayspor

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-0'lk skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mbaye Diagne, 64. dakikada kendi kalesine Pablo ve 90+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.

Hatayspor, 80. dakikada Gökhan Karadeniz'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Üst üste 2. kez kazanan ve son 6 maçta 16 puan toplayan Galatasaray, puanını 23'e çıkardı ve lider Alanyaspor ile puanını eşitledi. Ligdeki 2. mağlubiyetini alan Hatayspor, 12 puanda kaldı.

Galatasaray, hafta içinde Darıca Gençlerbirliği ile kupa maçına çıktıktan sonra ligde Karagümrük'e konuk olacak. Hatayspor ise gelecek hafta BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

ARDA, OKAN VE BELHANDA DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekipte yeni tip koronavirüsü atlatan Arda Turan, Younes Belhanda ve Okan Kocuk müsabaka kadrosuna girdi. Koronavirüs testleri negatife dönen ve karantina süresi sona eren üç futbolcu müsabakaya yedek kulübesinde başladı.