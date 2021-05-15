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ÖZET | Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor

15.05.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar, Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de üç büyük kulübün şampiyonluk iddiası ile girdiği son haftada, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray, ilk yarısını geride tamamladığı mücadelenin ikinci yarısında bulduğu gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 53. dakikada Halil, 60. dakikada Babel ve 90+3. dakikada Oğulcan'dan geldi. Malatyaspor'un tek sayısını ise 39. dakikada Adem Büyük kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 84 yaptı ve Beşiktaş'ın 2 gol gerisinde kalarak sezonu 2. sırada tamamladı. Yeni Malatyaspor ise 45 puanla 15. sırada sezona nokta koydu.

GALATASARAY'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Galatasaray, hafta içinde Yukatel Denizlispor ile yaptıkları maçın 11'ini korudu.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'ndaki maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Ryan Babel, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Oghenekaro Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli oturdu.

Fatih Terim, ligin 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1 yenerek zirvenin ortağı oldukları müsabakanın ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

MAÇ ÖZETİ

11' Taylan Antalyalı'nın uzun pasında Semih Kaya'nın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içindeki Arda Turan'un önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun uygun durumda vuruşunda top yandan auta gitti.

13' Hadebe'nin ayağıyla uzaklaştırmak istediği top yükseklik kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazdaki topu uzaklaştırmak için hamle yapan kaleci Ertaç'tan önce Arda Turan meşin yuvarlağı indirdi. Halil Dervişoğlu'nun zor pozisyonda boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15' Saracchi'nin soldan ortasında altıpas gerisindeki Babel, kafayla vurduğu topu yandan auta gönderdi.

23' sağ kanattaki Babel'in ortasında altıpas üzerindeki Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu topu kaleci Ertaç Özbir güçlükle çıkardı. Pozisyonun devamında savunma topu kornere attı.

28' Saracchi'nin soldan ortasında penaltı noktasındaki Emre Akbaba uygun durumda bekletmeden vuruşunu yaptı. Ancak meşin yuvarlak ters kanattan auta çıktı.

39' konuk takım öne geçti. Fofana'nın pasıyla sağdan atağa katılan Chebake, son çizgiye inerek ortasını açtı. Ceza sahasının ters kanadındaki Adem Büyük'ün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısını Helenex Yeni Malatyaspor 1-0 önde tamamladı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Arda Turan, Halil Dervişoğlu

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru, Mallan, Fofana, Adem Büyük, Tetteh

Gol: Dk. 39 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)


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