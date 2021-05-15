ÖZET | Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de üç büyük kulübün şampiyonluk iddiası ile girdiği son haftada, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray, ilk yarısını geride tamamladığı mücadelenin ikinci yarısında bulduğu gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 53. dakikada Halil, 60. dakikada Babel ve 90+3. dakikada Oğulcan'dan geldi. Malatyaspor'un tek sayısını ise 39. dakikada Adem Büyük kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 84 yaptı ve Beşiktaş'ın 2 gol gerisinde kalarak sezonu 2. sırada tamamladı. Yeni Malatyaspor ise 45 puanla 15. sırada sezona nokta koydu.

GALATASARAY'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Galatasaray, hafta içinde Yukatel Denizlispor ile yaptıkları maçın 11'ini korudu.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'ndaki maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Ryan Babel, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Oghenekaro Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli oturdu.