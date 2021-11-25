ÖZET | Galatasaray 4-2 Marsilya

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda lider konumunda bulunan Galatasaray evinde Fransız ekibi Marsilya'yı ağırladı. Sarı kırmızılılar iyi bir performans sergilediği maçta Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. Galatasaray - Marsilya maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından sarı - kırmızılılar, gruptan çıkmayı garantiledi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Alexandru Cicaldau, 30. dakikada kendi kalesine Caleta-Car, 64. dakikada Sofiane Feghouli ve 83. dakikada Ryan Babel kaydetti. Marsilya'nın sayıları ise 68. ve 85. dakikalarda Milik'ten geldi.

Sarı - kırmızılılar, E Grubu'nda 3. galibiyetini aldı ve puanını 11'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Marsilya ise 4 puanla 3. sırada yer aldı.

Galatasaray, grubun son maçında Lazio deplasmanına gidecek. Marsilya ise Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak.

DERBİ 11'İNDEN 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasının ilk 11’ine göre 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Halil Dervişoğlu yerine Mbaye Diagne’ye görev verirken, Olimpiu Morutan yerine ise Taylan Antalyalı’yı sahaya sürdü.

Sarı kırmızılı takım, Marsilya karşısında sahaya şu ilk 11 ile çıktı: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne.

BOEY VE ARDA DIŞINDA EKSİK YOK

Galatasaray’da sakatlığından dolayı bir süredir yurt dışında tedavi gören Sacha Boey ve ağır bir sakatlık geçirdikten sonra tekrar sahalara dönmek için çalışmalarını sürdüren Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı kırmızılı takımda kaptan Fernando Muslera ise sarı kart ceza sınırında.

MARSİLYA GALİBİYETİ, GRUPTAN ÇIKMA BİLETİ

Sarı kırmızılılar, Marsilya’yı kendi sahasında mağlup etmesi halinde Fransız rakibi ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkartacak ve ilk 2 sırada yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Lazio ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak maçtan gelecek olası bir beraberlik ya da Lokomotiv Moskova galibiyeti halinde Galatasaray, Marsilya galibiyetiyle birlikte son maçlar öncesinde liderliği de garantilemiş olacak. Galatasaray, Lazio’nun olası Lokomotiv Moskova mağlubiyetinde Marsilya maçından beraberlikle ayrılması halinde de yine son maçlar öncesi liderliği garantileyecek. Teknik direktör Fatih Terim’in öğrencileri, içeride Marsilya, deplasmanda ise Lazio ile oynayacağı maçlardan birer puan çıkartması halinde de diğer maçlara bakmaksızın yine lider olarak adını son 16 turuna yazdırmış olacak.

SAMPAOLI’DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Fransa Ligue 1’in 14’üncü haftasında Lyon ile oynadıkları ve saha olaylarından dolayı tamamlanamayan maçtaki ilk 11’e göre 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, kart cezası bulunan Dimitri Payet ve Valentin Rongier’den bu maçta faydalanamazken, Fuente’yi ise yedek kulübesine çekti. Bu oyuncuların yerine Gueye, Gerson ve Dieng, Galatasaray karşısında ilk 11’de şans buldu.

Marsilya sahaya; Lopez, Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik ve Dieng ilk 11’i ile çıktı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray ile Marsilya arasında oynanan maça sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 52 bin 280 seyirci kapasitesi olan stadın büyük bölümü dolarken, taraftarlar maç boyunca takımlarına yaptıkları tezahüratlar ile büyük destek verdi.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ UNUTULMADI

Galatasaray ile Marsilya arasında oynanan müsabakada 24 Kasım Öğretmenler Günü unutulmadı. Sarı kırmızılı taraftarlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi tribünlerine, “24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun! Mekanınız cennet olsun Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz” yazılı pankart astı.

MAÇ ÖZETİ

11' Galatasaray, müsabakadaki ilk ciddi atağı gerçekleştirdi. Feghouli'nin sağdan ortasında altıpas gerisindeki Diagne'nin uygun durumda vurduğu top yerden sekerek üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.

12' Galatasaray, mücadelede öne geçti. Olimpik Marsilya'nın çıkarken kaptırdığı topu alan Feghouli, pasını ceza yayına doğru koşu yapan Cicaldau'ya aktardı. Rumen futbolcu, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Pau Lopez'in sağından ağlara gönderdi: 1-0

23' Lirola'nın sağdan ortasında Dieng'in uygun durumda kafayla vurduğu topu, kaleci Muslera uçarak kontrol etti.

30' sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Rakip kalede baskısını artıran Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cicaldau, pasını daha uygun durumdaki arkadaşlarına aktarmak istedi. Altıpastaki Caleta-Car'ın ters vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pau Lopez'i de yanıltarak ağlara gitti: 2-0

37' Guendouzi'nin soldan kullandığı serbest atışta Dieng'in kafayla vurduğu topu, kaleci Muslera son anda kornere çeldi.

42' Dieng'in ceza sahası dışından sert şutunda, top üst direkten döndü.

Müsabakanın ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Nef

Hakemler: Tobias Stieler, Eduard Beitinger, Robert Kempter (Almanya)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

Olimpik Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres, Guendouzi, Kamara, Gerson, Gueye, Dieng, Milik

Goller: Dk. 12 Cicaldau, Dk. 30 Caleta-Car (Kendi kalesine) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 35 Cicaldau (Galatasaray), Dk. 35 Gueye, Dk. 45+1 Dieng (Olimpik Marsilya)

