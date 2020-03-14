ÖZET | Galatasaray 80 - 77 Fenerbahçe (Kadınlar Basketbol Ligi)

Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Orkun Yurtdaş xx, Göksun Öz xx, Umut Özgün Ergin xx
Galatasaray: Işıl Alben xx 4, Hartley xxxx 29, Meltem Yıldızhan xx 2, Tilbe Şenyürek xx 12, Stankovic xx 11, Macaulay xxx 16, Sinem xx 2, Şerife xx 4
Başantrenör: Efe Güven
Fenerbahçe: Olcay Çakır xx 4, Iagupova xxx 24, Zandalasini xx 11, Tuğçe Canıtez xx 3, Williams xxx 17, Ayşe xx 5, Gray xx 2, Stokes xx 9
Başantrenör: Victor Lapena
(İHA)
Beşiktaş taraftarından virüs önlemi
Fiorentina'da 3 kişide koronavirüs çıktı
Falcao'nun eşinden hamilelik paylaşımı
Sergen Yalçın derbinin şifresini açıkladı
FIFA'dan yeni koronavirüs kararı
'G.Saray iyi bir hava yakaladı'
Aynı takımdan 5 futbolcuda koronavirüs çıktı
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması
Bundesliga'ya koronavirüs engeli
Sala'nın kazasında şok detay
Sörloth'tan sevindirici haber
F.Bahçe'nin Frey'i kiraladığı takımda koronavirüs vakası
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası
Arsenal Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'den flaş Altay Bayındır açıklaması
Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!
Okuyucu Yorumları 1 yorum