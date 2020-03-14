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ÖZET | Galatasaray 80 - 77 Fenerbahçe (Kadınlar Basketbol Ligi)

BASKETBOL HABERLERİ  | 14.03.2020 15:22 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Galatasaray, müsabakadan 80-77’lik galibiyetle ayrıldı.

ÖZET | Galatasaray 80 - 77 Fenerbahçe (Kadınlar Basketbol Ligi)

GALATASARAY 80 - 77 FENERBAHÇE

Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Orkun Yurtdaş xx, Göksun Öz xx, Umut Özgün Ergin xx

Galatasaray: Işıl Alben xx 4, Hartley xxxx 29, Meltem Yıldızhan xx 2, Tilbe Şenyürek xx 12, Stankovic xx 11, Macaulay xxx 16, Sinem xx 2, Şerife xx 4
Başantrenör: Efe Güven
Fenerbahçe: Olcay Çakır xx 4, Iagupova xxx 24, Zandalasini xx 11, Tuğçe Canıtez xx 3, Williams xxx 17, Ayşe xx 5, Gray xx 2, Stokes xx 9
Başantrenör: Victor Lapena

  1. periyot: 18-18
    Devre: 42-39 (Galatasaray lehine)
  2. periyot: 64-58 (Galatasaray lehine)
    5 faul: Hartley (Galatasaray)

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Galatasaray Fenerbahçe

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