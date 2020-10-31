ÖZET | Galatasaray - Ankaragücü: 1-0

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Marcelo Saracchi'nin asistiyle Ryan Babel attı. Üst üste 2. kez kazanan Galatasaray, puanını 13'e yükseltti. Süper Lig'in galibiyet alamayan tek takımı olan MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı. Galatasaray, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ 1' İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı... 3' Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarı çıktı. 6' Ankaragücü'nde Atila'nın sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Marcao taca uzaklaştırdı. 9' Ankaragücü'nde Atakan, ceza sahasında Luyindama ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, maçın hakemi oyunu devam ettirdi. 11' Kullanılan köşe vuruşuna ceza yayı üzerinde Ömer Bayram gelişine vurdu, şutu yandan dışarı gitti.

13' Ankaragücü'nde Emre Güral, Taylan Antalyalı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 20' ANKARAGÜCÜ'NDE TEHLİKE! Ceza sahasının solunda topla buluşan Boingi'nin vuruşu yandan dışarı gitti. 24' Ankaragücü'nde sağ kanattan yapılan ortaya Boingi vurmayı denedi, öncesinde Omar'ın dokunuşunda top ona çarpıp auta gitti. 28' Kullanılan serbest vuruşun ardından ceza sahasının solunda Boingi topla buluştu, vuruşu yandan dışarı gitti, ama öncesinde ofsayta yakalanmıştı. 31' Galatasaray'da Etebo'nun ceza yayı üzerinden çektiği gelişine şut yandan dışarı çıktı. 35' Ankaragücü'nde Lobzhanidze'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Okan kornere çeldi. 36' Lobzhanidze'nin kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı. 44' Ankaragücü'nde Assane Diousse, Oghenekaro Etebo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 46' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Saracchi'nin son çizgiden içeri çevirdiği topu altıpastan Babel ağlara yolladı. DEVRE ARASI İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.

45' Ve karşılaşmanın ikinci yarısı Ankaragücü'nün santra vuruşuyla başladı. 48' Ankaragücü'nde Atakan bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu. 51' Galatasaray'da Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortası kaleci Friedrich'te kaldı. 55' Galatasaray'da sakatlanan Marcelo Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir oyuna girdi. 55' Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin yerine Arda Turan oyuna girdi. 61' Sarı-kırmızılıların paslaşarak kullandığı köşe vuruşunun ardından Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı ortasını Ankaragücü savunması uzaklaştırdı. 65' Galatasaray'da bu defa da Marcao bir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri tedavisi için sahadalar. 68' Galatasaray'da Marcao saha kenarındaki tedavisinin tamamlanmasının ardından oyuna yeniden dahil oldu. 70' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ara pasıyla ceza sahasında son çizgiye inen Babel'in içeri çevirdiği top kaleci Friedrich'te kaldı 74' Galatasaray'da Marcao'nun yerine Ryan Donk oyuna girdi. 75' Galatasaray'da Ömer Bayram'ın yerine Sofiane Feghouli oyuna girdi.