ÖZET | Galatasaray-Çaykur Rizespor: 3-4

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Rizespor, 4-3'lük skorla kazandı. Galatasaray, Christian Luyindama'nın hatası sonrası 2. dakikada Braian Samudio'nun golüyle öne geçti. Galatasaray, 14. dakikada DeAndre Yedlin ile skoru eşitledi. 31. dakikada Emre Akbaba, 25 metreden yaptığı vuruş ile Galatasaray'ı öne geçirdi. 41. dakikada Fernando Boldrin, Marcao'nun hatasını iyi değerlendirdi ve skora eşitliği getirdi. Rizespor, 54. dakikada DeAndre Yedlin'in ceza sahası içinde elle müdahale etmesi nedeniyle penaltı kazandı. Topun başına gelen Milan Skoda, Rizespor'u bir kez daha öne geçirdi. Galatasaray, 74. dakikada Meriah'ın kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Hakem Volkan Bayarslan, 77. dakikada Rizespor lehine penaltı noktasını gödsterdi. Yedlin'in Michalak'a yaptığı faulün ceza sahası dışında olduğuna yönelik VAR uyarısı sonrası hakem serbest vuruş işareti yaptı. Baraj kurulma esnasında Yedlin'in itirazına Volkan Bayarslan ikinci sarı kartını gösterdi ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Fernando Boldrin attı. Sahasında 11 maç sonra kaybeden Galatasaray, 61 puanda kaldı. İstanbul'da 17 yıl sonra Galatasaray'ı mağlup eden ve üst üste ikinci kez kazanan Rizespor, puanını 34'e yükseltti. Galatasaray, milli aradan sonra Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespo ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. FATİH TERİM'DEN İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yendiği müsabakada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı, karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı. Teknik direktör Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında Taylan Antalyalı'nın yerine Oghenekaro Etebo'ya görev verdi. Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed ve Radamel Falcao 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Arda Turan ve Sofiane Feghouli oturdu. GALATASARAY, YİNE ÇİFT SANTRFORLA Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçından sonra Çaykur Rizespor karşılaşmasına da çift santrforla çıktı. Fatih Terim, devre arasında transfer edilen Mustafa Muhammed ile Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu bu hafta da hücumda birlikte görevlendirdi. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle ligin 25. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta zarar gören stat zemininin hala düzelmediği görüldü. RASİM ÖZTEKİN'E ANLAMLI ANMA Önceki hafta vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in büyük boy fotoğrafı maç öncesinde tribüne konuldu. Galatasaray Kulübünün divan kurulu üyesi de olan Öztekin'in Anadolu Ajansı muhabiri Berk Özkan tarafından daha önce bir maçta çekilen fotoğrafı, Türk Telekom Stadı'nda müsabakaları takip ettiği koltuğa bırakıldı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, bu akşam Türk Telekom Stadı'nda her zamanki yerinden en büyük aşkı Galatasaray'ın yanında. Unutulmayacaksın büyük usta." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde, 16 Mart Salı günü vefat eden Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. LUYINDAMA'NIN HATASI VE SAMUDIO'NUN GOLÜ Galatasaray, mücadeleye hızlı başladı ve direk olarak oyunu Rizespor yarı alanına yıktı. 1. dakikada Emre Akbaba, ceza sahasına gönderdiği ortayla ev sahibinin ilk gol girişimini düzenledi. Sarı kırmızılılar, 2. dakikada Luyindama'nın büyük hatasıyla geri düştü. Saracchi'nin geriye doğru kullandığı taç atışında Luyindama'nın büyük hatası sonrası araya giren ve topu kapan Samudio, karşı karşıya pozisyonda Muslera'nın üzerinden harika bir aşırtmayla topu ağlara yolladı. Galatasaray, Samudio'nun golünden sonra tekrar oyunu Rizespor yarı alanına yıktı. Üst üste ataklar yapan Galatasaray, özellikle kanatları kullanarak ortalarla Falcao ve Mustafa'yı topla buluşturmayı amaçladı. Sarı kırmızılı ekibin çabaları, 14. dakikada sonuç verdi ve skora eşitlik geldi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Kılınç'ın ceza alanına gönderdiği ortasında savunmöadan seken topta DeAndre Yedlin gelişine sağ ayağıyla vuruşunda kaleci Gökhan Akkan müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi.

EMRE AKBABA, 25 METREDEN ATTI Galatasaray, 1-1'den sonra oyun temposunu ve baskısını daha fazla artırdı. Kısa paslarla oynayan Galatasaray, merkezden Rizespor'a karşı ataklarını sıklaştırdı. 15 dakikalık yoğun baskının ardından Galatasaray, 31. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. dakikada ceza sahası dışında topu alan Emre Akbaba önünü açıp sağ köşeye 25 metreden mükemmel vurdu, top kaleci Gökhan'ın bakışları arasında ağlarla buluştu. Galatasaray, Falcao ile 37. dakikada frikikten mükemmel bir vuruş yaptı ancak Rizespor kalecisi Gökhan Akkan da nefis bir refleksle topu kornere çelmeyi başardı. 38'de Emre Kılınç'ın ortasında Mustafa Muhammed kafa vuruşuyla gole yaklaştı. MARCAO'NUN HATASINI BOLDRIN AFFETMEDİ Gol için baskı kuran Galatasaray, bir kez daha savunmada yaptığı hatayla kalesinde golü gördü. 41. dakikada Emre Kılınç'ın geri pasında Marcao'nun topu iyi kontrol edememesi sonrası topu kapan Boldrin, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Boldrin ceza sahası dışından sol ayağıyla yerden plase vuruşunda top ağlarla buluştu. İlk yarının sonunda Luyindama, kafa topu mücadelesinde Skoda'nın yüzüne elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü ve Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

İlk yarı 2-2'lik eşitlikle sona erdi. G.SARAY SAVUNMASINDAN YİNE HATA VE PENALTI Galatasaray, ikinci yarıya da baskıyla başladı. Rizespor ise 6 oyuncuyla kapanıp 4 oyuncusuyla kaptığı toplarla hızlı hücumlar düşündü. Sarı kırmızılı ekip, gol aradığı dakikalarda bir kez daha savunma hatasıyla kalesinde 3. golü gördü. dakikada hızlı gelişen Rizespor hücumunda Samudio kafa vuruşu yaptı, DeAndre Yedlin kaleye giden topu elle kestiği gerekçesiyle sarı kart gördü ve hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için beyaz noktaya gelen Skoda, topu ağlara göndermeyi başardı. FEGHOULI GİRER GİRMEZ GOLÜ GETİRDİ Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 57. dakikada Emre Kılınç ve Emre Akbaba yerine Onyekuru ve Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna sürdü. Rizespor'da ise Gökhan Akkan, sakatlığı nedeniyle 2 kez yerde kaldı. İkinci kez yerde kaldığında değişiklik gösterildi ve yerine Tarık Çetin oyuna dahil oldu. Galatasaray'da ise 71'de Muhammed ve Gedson yerine Arda ve Feghouli oyuna dahil oldu. Galatasaray'da Feghouli girer girmez oyuna etkisini etti ve 74. dakikada Onyekuru'ya gönderdiği ara pasla eşitlik golünün başlangıcını yaptı. DeAndre Yedlin'in indirdiği topu kontrol eden Feghouli, orta alandan Onyekuru'ya ara pasını attı. Onyekuru'nun kontrol ettiği topta Yassine Meriah'ın ters vuruşu kaleci Tarık Çetin'i kontrpiyede bıraktı ve top ağlara gitti.

ÖNCE PENALTI, SONRA İPTAL, ARDINDAN KIRMIZI! Rizespor, 76. dakikada penaltı kazandı. Yedlin'in Michalak'a yaptığı müdahale sonrası hakem Bayarslan beyaz noktayı gösterdi. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyon serbest vuruşa dönüştü. Baraj kurulma esnasında Yedlin, itirazı nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Bu pozisyonlar esnasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Galatasaray, 10 kişi kalmasına karşın galibiyet için riskler almaya başladı. Rizespor, bu riskleri iyi değerlendirerek tehlikeli ataklar yapmaya başladı. Fatih Terim, 88. dakikada son müdahalesini yaptı ve Falcao yerine Babel oyuna dahil oldu. FERNANDO, 90+3'TE SKORU BELİRLEDİ Galatasaray'ın çok adamla hücum ettiği bir pozisyon sonrası Rizespor, golü buldu. 12 dakika uzayan müdahalenin 3. uzatma dakikasında Fernando, Rizespor'u öne geçirdi. Fernando Boldrin topu Konrad Michalak'a aktardı. Michalak ceza sahası içinde Christian Luyindama ile ikili mücadelesinden kurtulup solda uygun durumdaki olan Fernando Andrade'ye aktardı. Fernando, Muslera ile karşı karşıya kalıp sağ plase vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA AĞIR KAYIP Galatasaray, maçın son dakikalarında beraberlik için daha fazla risk alarak hücum etmeye başladı ancak pozisyonları bulan Rizespor oldu. Az adamla savunma yapan Galatasaray'a karşı net fırsatlar yakalayan Rizespor, skoru artırma şanslarını değerlendiremedi. Galatasaray'da ise Babel, Onyekuru, Feghouli ve Kerem'in çabalarına karşın mücadeleyi konuk ekip 4-3'lük skorla kazandı. Sahasında 11 maç sonra kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. MAÇTAN DAKİKALAR 2’nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Luyindama’nın savunmadaki hatası sonucu topu Samudio aldı. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Samudio’nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 14’üncü dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği yakaladı. Emre Kılınç’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu savunma uzaklaştırdı. Yedlin düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-1. 31’inci dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Emre Akbaba, rakiplerini ekarte ettikten sonra uzaktan sert şutla topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-1.