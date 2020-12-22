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ÖZET | Galatasaray-Göztepe: 3-1

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.12.2020 20:56 | Son Güncelleme

Süper Lig 2020-2021 sezonu 14. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin büyük bir üstünlüğü ile geçen maç 3-1'lik skorla Galatasaray'ın oldu.

ÖZET | Galatasaray-Göztepe: 3-1

Galatasaray ile Göztepe'nin karşı karşıya geldiği maç büyük bir heyecana sahne oldu. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.

MAÇ ÖZETİ

4' Galatasaray erken bir golle Emre Kılınç ile 1-0 öne geçti. Göztepe savunmasının üst üste hatalarından pozisyon bulan Galatasaray kaleci Megyeri'yi bir türlü geçemedi. Son olarak Diagne'nin karşı karşıya şutunu yine Megyeri çıkardı ancak dönen topa gelişine vuran Emre Kılınç golü attı.

12' Galatasaray Arda Turan ile skoru 2-0 yaptı. Donk'un uzun topunda kaleci Megyeri'yle karşı karşıya kalan Arda güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Göztepe savunmasında çok büyük hatalar zinciri...

14' Göztepe Soner Aydoğdu ile Galatasaray'a anında karşılık verdi ve farkı 1'e indirdi. Soner'den ön direkte çok klas bir dokunuş ve gol....

23' Berkan Emir'in sağ kanattan direkt kaleye doğru gönderdiği frikikte kaleci Okan Koçuk son anda topu kornere çelmeyi başardı.

45' Diagne topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havada.

İLK YARI SONUCU: Galatasaray 2-1 Göztepe

İKİNCİ YARI BAŞLADI

50' İkinci yarıya hızlı ve baskılı başlayan Göztepe... Soner Aydoğdu kaleci Okan Koçuk'tan seken topu üstten auta gönderdi. Soner bomboş pozisyonu kaçırdı.

61' Soner Aydoğdu'nun frikiği üstten auta gitti.

63' Feghouli'nin golüyle Galatasaray farkı yeniden 2'ye çıkardı. Savunmanın arkasına koşan Cezayirli yıldızı iyi gören Taylan Antalyalı harika bir uzun pasla arkadaşını gördü ve Feghouli de karşı karşıya kalarak topu ağlara gönderdi.

67' Galatasaray'da Diagne'nin yerine Oğulcan Çağlayan oyuna dahil oldu. Diagne oyundan çıkmasına tepki gösterdi ev direkt soyunma odasına gitti.

81' GOL GELDİ AMA! Sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan'ın ortasında Halil topu indirdi, kale ağzında topla buluşan Ndiaye ağları havalandırdı ancak ilk pozisyonda savunma arkasına sarkan Halil için ofsayt bayrağı kalktı.

85' YİNE KAÇTI! Halil'in sağ çaprazdan nefis ortasına ön direkte bomboş durumdaki Cheriff Ndiaye kafayı vurdu, top direğin yanından auta çıktı.

90+3' Galatasaray'da Belhanda ve Emre Kılınç'ın yerine Emin Bayram ve Bartuğ Elmaz oyuna dahil oldu. Bartuğ Elmaz, Galatasaray formasıyla ilk lig maçına çıktı.

MAÇ SONUCU: Galatasaray 3-1 Göztepe

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GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇ DETAYLARI

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çavuş

Galatasaray: Okan Kocuk, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Belhanda, Feghouli, Arda Turan, Diagne

Yedekler: Kerem, Şener, Linnes, Oğulcan, Ömer, Emre Akbaba, Emin Bayram, Bartuğ, Sekidika, Ali

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Cherif

Yedekler: Arda, Tarouco, Costa, Tibet, Yılmaz, Tolga, Burak, Burekovic, Efe, Napoleoni

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Emre Kılınç (dk. 4), Arda (dk. 12), Feghouli (dk. 63) (Galatasaray), Soner (dk. 14) (Göztepe)

Sarı kartlar: Omar Elabdellaoui (Galatasaray), Obinna (Göztepe)


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