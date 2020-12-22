ÖZET | Galatasaray-Göztepe: 3-1

Galatasaray ile Göztepe'nin karşı karşıya geldiği maç büyük bir heyecana sahne oldu. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.

MAÇ ÖZETİ

4' Galatasaray erken bir golle Emre Kılınç ile 1-0 öne geçti. Göztepe savunmasının üst üste hatalarından pozisyon bulan Galatasaray kaleci Megyeri'yi bir türlü geçemedi. Son olarak Diagne'nin karşı karşıya şutunu yine Megyeri çıkardı ancak dönen topa gelişine vuran Emre Kılınç golü attı.

12' Galatasaray Arda Turan ile skoru 2-0 yaptı. Donk'un uzun topunda kaleci Megyeri'yle karşı karşıya kalan Arda güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Göztepe savunmasında çok büyük hatalar zinciri...

14' Göztepe Soner Aydoğdu ile Galatasaray'a anında karşılık verdi ve farkı 1'e indirdi. Soner'den ön direkte çok klas bir dokunuş ve gol....

23' Berkan Emir'in sağ kanattan direkt kaleye doğru gönderdiği frikikte kaleci Okan Koçuk son anda topu kornere çelmeyi başardı.

45' Diagne topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havada.

İLK YARI SONUCU: Galatasaray 2-1 Göztepe

İKİNCİ YARI BAŞLADI

50' İkinci yarıya hızlı ve baskılı başlayan Göztepe... Soner Aydoğdu kaleci Okan Koçuk'tan seken topu üstten auta gönderdi. Soner bomboş pozisyonu kaçırdı.