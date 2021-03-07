ÖZET | Galatasaray-Sivasspor: 2-2

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Sivasspor, 9. dakikada Martin Linnes'in büyük hatası sonrası Max Gradel ile öne geçti. Galatasaray, 14. dakikada Radamel Falcao'nun ceza sahası dışından attığı gol ile skoru eşitledi. Tyler Boyd, 38. dakikada Sivasspor'u öne geçiren golü attı. Radamel Falcao, 68. dakikada penaltı vuruşundan skoru eşitledi. Sivasspor'da Max Gradel, 90+6. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 58'e yükseltti. Sivasspor ise puanını 34 yaptı. Galatasaray, bir sonraki lig maçında Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. PUAN DURUMU 60 Beşiktaş

58 Galatasaray(-)

55 Fenerbahçe

51 Trabzonspor

46 Hatayspor-(-)

43 Alanyaspor

43 Gaziantep-(-)

41 Karagümrük(-) İşaretli takımların 28 maçı, diğer takımların ise 27 maçı bulunuyor. FATİH TERİM'DEN 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı. Ligde 27 maçta 57 puan toplayan ve haftaya averajla lider giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Sivas temsilcisini ağırladı. Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Younes Belhanda, Ryan Babel, Henry Onyekuru, Radamel Falcao 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Halil Dervişoğlu, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli yer aldı. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, ligin 28. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri MKE Ankaragücü mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Etebo, Ömer Bayram, Yedlin, Emre Kılınç ve Arda Turan'ı yedeğe çekti. Başkent deplasmanında kırmızı kart gören Mustafa Muhammed ise kadroda yer almadı. Fatih Terim, bu oyuncuların yerine Linnes, Saracchi, Taylan, Belhanda, Babel ve Falcao'yu ilk 11'de oynattı. SİVASSPOR'DA MECBURİ TEK DEĞİŞİKLİK Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor mücadelesindeki ilk 11'e göre zorunlu tek değişiklik yaptı. Kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray karşısına Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Samba Camara, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Tyler Boyd, Ziya Erdal, Max Gradel, Faycal Fajr, Hakan Arslan, Mustafa Yatabare 11'i ile çıktı. Sivas temsilcisinin yedek kulübesinde Mamadou Samassa, Muhammet Tuncer, Arouna Kone, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Kesgin, Casimir Ninga ve Olarenwaju Kayode görev bekledi.

Rıza Çalımbay, Atakaş Hatayspor mücadelesinde sakatlanan Claudemir de Souza'nın yerine kaptan Ziya Erdal'ı ilk 11'de oynattı. SARACCHI, 5 MAÇ SONRA KADRODA Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, 5 resmi maçın ardından sahaya döndü. Ligin 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve 4 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında sahaya çıkamayan Saracchi, 5 Mart'taki idmanda ilk kez takımla çalıştı. Fatih Terim, takımla sadece 2 antrenmana çıkan genç sol beki ilk 11'de oynattı. FALCAO 4 AY SONRA İLK 11'DE Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao, yaklaşık 4 ay sonra bir Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Ligde son olarak 24 Ekim 2020'de 6. haftada oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında ilk 11'de forma giyen Falcao, sonrasındaki 1 maçta cezası, 16 karşılaşmada ise sakatlığı nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemedi. Falcao, söz konusu 134 günlük süreçte 4 lig karşılaşmasında sonradan oyuna girerek süre buldu. BİTLİS ŞEHİTLERİNE ÖZEL PANKART Galatasaray'ın taraftar gruplarından "ultrAslan" Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askeri personel için pankart açtı.

Türk Telekom Stadı'nda kale arkasında yer alan pankartta, "Bitlis/Tatvan şehitlerimiz kalbimizde! Milletimizin başı sağ olsun!" ifadeleri kullanıldı. Müsabakası öncesi seremonide şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI "ultrAslan" tribüne 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve kadına şiddete vurgu yapılan mesajların yer aldığı pankart astı. Sarı-kırmızılı taraftar grubunun pankartlarında, "Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur. Öbür yarısını da kadınlar yetiştirir." ve "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." yazılı pankartlar hazırladı. "ultrAslan" cinayete kurban giden ve kadına şiddetin sembolü olan Pınar Gültekin, Özgecan Aslan, Ceren Damar, Emine Bulut, Ceren Özdemir, Vesile Dönmez, Aylin Sözer ve Selda Taş'ın fotoğraflarının yer aldığı bir pankartta ise "Unutmadık, unutmayacağız" ifadesine yer verildi. Maç öncesinde de Türk Telekom Stadı'nın skor tabelasına "Kadına şiddete hayır. Susma!" ifadesi yazıldı. LINNES'İN BÜYÜK HATASINI GRADEL DEĞERLENDİRDİ Galatasaray, mücadeleye topu kontrol ederek başladı. Kısa paslarla organize olmaya ve hücum etmeye çalışan Galatasaray karşısında Sivasspor, çok adamla kapanarak ve Gradel, Boyd, Yatabare dışında tüm hatlarıyla geriye çekilerek rakibini karşıladı.

dakikada Gedson Fernandes ile Sivasspor kalesini yoklayan Galatasaray, 9. dakikada Martin Linnes'in hatası ve Gradel'in golüyle öne geçti. Linnes'in, Muslera'ya vermek istediği ancak kısa düşen geri pasında araya giren Max Gradel, ceza alanında karşı karşıya pozisyonda bekletmeden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluşturmayı başardı RADAMEL FALCAO, 20 METREDEN ATTI Galatasaray, 1-0'dan sonra baskısını artırdı ve 14. dakikada Radamel Falcao'nun şık plasesiyle skoru eşitledi. Babel'in pasıyla ceza sahası yayı civarında topla buluşan Radamel Falcao'nun, Robin Yalçın'ı ekarte ederek kaleye 20 metre mesafeden sağ ayak içiyle kaleye gönderdiği şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin içine çarparak ağlarla buluştu. Galatasaray, 1-1'den sonra da galibiyet için baskısını artırdı. Oyunu tamamen Sivasspor yarı alanında oynayan Galatasaray, 18. dakikada Onyekuru ile bir gole daha yaklaştı. Babel'in sağdan ortasına kafayla vuran Onyekuru'nun şutu kalenin üstünden auta gitti. TYLER BOYD, HATAYI AFFETMEDİ Galatasaray'ın yüksek temposu 35. dakikada düşmeye başladı. Konuk ekip Sivasspor, Galatasaray savunmasının ikinci büyük hatasıyla ikinci golü buldu. Ahmet Oğuz'un kullandığı taç atışında Yatabare, Donk ile iki kez kafa topuna çıkarak pozisyonu diri tuttu. Sonrasında altıpas üstüne doğru seken topta Donk ve Linnes müdahalede geç kaldı ve Boyd araya girerek topu ağlara gönderdi. Sivasspor 38. dakikadak bu golle 2-1 öne geçti.

Galatasaray, ilk yarının son bölümünde tekrar skoru eşitlemek için bastırdıysa da skorbordu değiştiremedi ve Sivasspor ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. GALATASARAY, İKİNCİ YARIYA BASKILI BAŞLADI Galatasaray, ikinci yarıya da baskılı ve topu kontrol eden bir oyun anlayışıyla başladı. Sivasspor savunmasından seken topları da alan Galatasaray, atak devamlılığını da sağlamayı başardı. Üst üste ataklar yapan Galatasaray'da Ryan Donk, 50. dakikada sakatlığı nedeniyle yerini Luyindama'ya bıraktı. Oyunu tamamen Sivasspor yarı alanında oynayan Galatasaray'da Belhanda, 58. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Galatasaray'ın 63. dakikada Falcao ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Bu karara itiraz eden Fernando Muslera ve Marcao, hakem Ali Şansalan'dan sarı kart gördü. RADAMEL FALCAO, İKİNCİ KEZ SKORU EŞİTLEDİ Galatasaray, 66. dakikada penaltı kazandı. Uğur Çiftçi'nin Babel ile girdiği mücadele esnasında elle oynadığı gerekçesiyle VAR'dan hakem Ali Şansalan'a uyarı gitti. Pozisyonu monitörde inceleyen Ali Şansalan, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına gelen Radamel Falcao, 68. dakikada top ve kaleci Ali Şaşal'ı ayrı köşelere göndererek skoru ikinci kez eşitledi.

GALATASARAY'IN BÜYÜK BASKISI SONUÇ VERMEDİ Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son bölümde Feghouli, Kerem, Arda ve Halil Dervişoğlu'nu oyuna sürdü. Dakikalar geçtikçe gol için baskısını artırdı. Tüm hatlarıyla 3 puan için yükselen Galatasaray'ın çabası sonuçsuz kaldı ve mücadele 2-2 sona erdi. MAÇTAN DAKİKALAR 7' dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Onyekuru, Gradel'den sıyrıldıktan sonra pasını Gedson Fernandes'e aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ali Şaşal Vural yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. 9' dakikada konuk takım öne geçti. Kaleci Ali Şaşal Vural'ın uzun oynadığı topu Galatasaray savunması uzaklaştıramadı. Son olarak ceza sahası yayının solundaki Linnes'in geri pasında araya Gradel girdi. Tecrübeli futbolcu ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 14' dakikada Galatasaray Falcao'nun şık golüyle beraberliği yakaladı. Babel'in pasıyla Sivasspor yarı alanının ortalarında buluşan Falcao, ceza sahası yayı gerisinde Robin Yalçın'dan şık bir şekilde sıyrıldı. Kolombiyalı oyuncu, şut açısını bulduktan sonra sağ ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-1.